La falta de los dos médicos en el consultorio periférico de Aguiño moviliza a decenas de sus vecinos

Alrededor de un centenar de vecinos de la parroquia ribeirense de Aguiño se concentraron ayer al mediodía delante de las puertas de su consultorio periférico para denunciar la falta de cobertura por parte de la Consellería de Sanidade de las dos plazas médicas que tiene asignadas, junto a dos enfermeras y un profesional administrativo. Se da la circunstancia de que una de la titulares facultativas se encuentra de baja desde hace un mes y que todo apunta que será de larga duración, y que el jueves de la semana pasada se jubiló la otra doctora, por lo que se quedaron sin atención médica.



Por ello, y a la espera de que los responsables autonómicos del área sanitaria les den una solución adecuada, los aguiñenses anunciaron que mantendrán todos los viernes sus protestas, para lo que cuentan con el apoyo de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, aunque avanzaron que la próxima semana, al ser día festivo, la adelantarán al jueves. “Nos chama a atención o despropósito de que non haxa cobertura da xubilación. Ainda que sabemos que hai problemas de escaseza de médicos, o que non se pode facer é deixar a un centro de saúde sen ningún neste intre”, manifestó Lucía García, miembro de la referida plataforma sanitaria.



Reacción a la movilización

Pero, aún les llama más la atención el hecho de que desde que los vecinos de Aguiño se empezaron a mover y anunciaron movilizaciones, este jueves y les mandaron un médico durante cinco horas cada día, pero este lunes volverá a registrarse el problema al no estar previsto que les manden a algún facultativo ese día ni los más inmediatos, pues se sabe que para la primera semana de noviembre ya hay programado que les envíen otro médico por horas. “Esa é a cobertura que polo momento non van indicando. Pero a accesibilidade, a proximidade e a humanidade da que nos falan deixa de existir se non lle poñen os recursos á poboación, e os pacientes teñen que ser derivados ao centro de saúde de Ribeira, que todos sabemos como está e que tamén ten déficits. Estos xa pasou outras veces e están demostrando que a súa capacidade de reacción é nula”, precisó Lucía García.



Los afectados, que expresaron su disposición a luchar, manifestaron que estos “apaños” que hace Sanidade ya podría haberlos puestos en práctica al día siguiente de que se jubilase la titular de una de las dos plazas -en las semanas anteriores tuvo que soportar una mayor carga de trabajo al estar de baja su compañera-, “e non ter que agardar unha semana na que estivemos sen médicos”. Añadieron que el consultorio aguiñense atiende a bastante población, con el condicionante de que es una zona turística que en Navidad y verano aumenta “moitísimo”, pero también por el número de cartillas, “polo que non se pode prescindir de dous médicos, xa que son necesarios ao 100%, e o equipo completo é preciso”.

Apoyos

Los vecinos y trabajadores de este ambulatorio contaron con el apoyo de la corporación municipal, que estuvo encabezada desde el primer momento por el primer teniente de alcalde y concejal de la parroquia, Vicente Mariño, incluyendo a la edila popular Juana Brión. El máximo representante del tripartito expresó su preocupación por la falta de médicos y reclamó que desde la Consellería de Sanidade se cubran las plazas de manera inmediata, pues declaró que “la salud y el bienestar de los vecinos son dos pilares básicos de los que no se pode prescindir pues, si se carece de facultativos para atender a la población, se convierte en un peligro para su calidad de vida e, incluso, su supervivencia”.