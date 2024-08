Las familias del colegio Castelao de Rianxo exigen a la Xunta que cumpla con el desdoble “pactado”

La ANPA “Os Gudiños”, del colegio Castelao, de Rianxo, exige a la Consellería de Educación que “cumpra co pactado” en referencia al desdoble de los cursos de tercero y cuarto, tras el aumento del alumnado, que supera los 26 niños por aula. El colectivo ya comenzó con las movilizaciones y ayer llevó a cabo una “pandeiretada”. Además, presentó un escrito ante la Valedora do Pobo.

Y es que, explican las familias en el comunicado que leyeron, el año pasado “forzaron unha matriculación en setembro de forma puntual e excepcional coa promesa de que no vindeiro curso dita situación se ía a subsanar”. Sin embargo, llegado el momento se encuentra en que “non só non se corrixiu”, sino que “pretende facer o mesmo tanto en terceiro como en cuarto”, lo que consideran que supone obviar las necesidades de estos cursos.



Las familias se quejan, asimismo, de que con estas medidas no se tiene en cuenta “a inclusión educativa e vulneran os dereitos dos alumnos co necesidades específicas de apoio educativo, xa que tampouco se dignan a cubrir a praza dunha especialista en Pedagoxía Terapéutica que está en comisión de servizos”.

Por ello, la ANPA ya comenzó con las movilizaciones.

“Non entendemos por que non se permitiu a matriculación de dous alumnos en 2º de Primaria para o curso escolar 2024-25 no noso centro, supuestamente alegando o desexo da Consellería de cumprir co acordo pactado en xaneiro de ter un máximo de 20 alumnos por aula, e agora non se seguen os mesmos criterios para os cursos de 3º e 4º”, señalan en un comunicado que leyeron al inicio de la protesta.

Las familias ya presentaron escritos tanto a la inspectora de zona como la Dirección Xeral de Recursos Humanos de la Consellería de Educación, pero aseguran que no recibieron respuesta. Por ello, decidieron recurrir al organismo que preside María Dolores Fernández Galiño. Piden una educación inclusiva en un momento en el que alumnado con necesidades especiales creció notablemente.