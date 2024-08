La feria artesanal y marinera Artemar se abrirá esta tarde en Ribeira con un centenar de puestos

Con un centenar de puestos de artesanía y de contenido marinero se abrirá a las seis de esta tarde la feria Artemar, que se prolongará hasta el domingo, 18 de agosto, en el casco urbano de la capital barbanzana. A esa hora comenzarán también los talleres participativos en el espacio infantil siutuado en la Praza de Teruel, donde media hora después habrá un cuentacuentos para niños y a las 19.00 empezará el espectáculo itinerante “O bañista despistado”, como luego sucederá con los músicos del mar y la sirena cazada.

Para las ocho de esta tarde está programado el pregón inaugural y animación con las compañías participantes en la Praza Porta do Sol. Seguidamente saldrán los espectáculos itinerantes del capintan del barco con malabares y equilibrios, y el de suena la marea. A las 22.30 tendrá lugar el espectáculo nocturno de fuego y aéreos “Calipso, deusa de los mares” y una hora después empezará “O domador do lume”, ambos en la Praza Porta do Sol, y para cerrar en la medianohe. A

Además, el evento cerrará sus puertas en la medianoche, hasta su reapertura a las doce del mediodçía del día siguiente. Todos los días habrá talleres infantiles gratiuitos en la Praza de Teruel de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas, a excepción de hoy que no habrá por la mañana; el rincón de los juegos de ingenio en el mismo escenario y de 12.00 a 14.30 y de 18.00 a 22.30 horas. Por su parte, en la Praza Porta do Sol funcionarán las atracciones y e patio de juego de 12.00 a 14.30 y de 18.00 a 22.30; y talleres demostrativos de oficios de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas.

Por otro lado, la Praza Porta do Sol es uno de los dos lugares elegidos para que, bajo el lema "Auga da casa. #Eu bebo auga da billa", funcione una fuente de agua portable, para prestar un servicio a los ciudadanos y visitantes, mientras que una segunda se instaló en la Rúa de Galicia , a la altura del Crucero de la Salud. Se trata de uno de los servicios de mejora que ofrece la empresa Viaqua, concesionaria del servicio municipal de mantenimiento y conservación de la red de abastecimiento de agua, así como de las línea de alcantarillado. Ambas sólo permanecerán durante Artemar y una vez que confluya este evento se procederá a su retirada.