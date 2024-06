La Festa da Xouba de Rianxo contará en su próxima edición con el apoyo de la Consellería do Mar

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, mantuvo un encuentro de trabajo con el alcalde Rianxo, Julián Bustelo, en el que le trasladó el compromiso de su departamento autonómico de apoyar y colaborar con la celebración de la nueva edición de la Festa da Xouba que suele acoger el municipio barbanzano coincidiendo con el 25 de julio. Desde la Consellería do Mar destacan que se evento gastronómico de auténtica exaltación de este pescado que cuenta con sello de calidad propio "Xouba de Rianxo-Pesca Artesanal-Arte do Xeito" desde el año pasado y que va en la misma línea que las acciones impulsadas desde el Gobierno gallego de promoción del consumo de los productos pesqueros entre la ciudadanía. "Unha cita que se consolida no calendario e que atrae a numeroso público, cumprindo este ano a súa vixésimo novena edición", precisaron desde docho departamento autonómico.

Otro de los asuntos abordados fue la petición por parte del Ayuntamiento de revertir terrenos portuarios para uso municipal, un proceso que, según indican desde la Consellería do Mar, resulta administrativamente complejo, que implica a diferentes departamentos exige su aprobación final por parte del Consejo de Ministros. Alfonso Villares resaltó que su departamento trabaja desde la pasada legislatura en un procedimiento global para revertir a la Administración General del Estado espacios portuarios transferidos en su día y que en la actualidad carecen de uso portuario o su actividad es mínima para que, una vez aceptada, se decida posteriormente su transferencia a los ayuntamientos.