Un festival folk en Artes recordará la leyenda del Boi Bruón los días 10 y 11 de mayo

El Centro Recreativo de Artes albergará los días 10 y 11 de mayo la primera edición del Bruón Folk Fest, organizado por la asociación cultural Os Liantes con colaboración municipal. Se trata de un evento cuyo nombre, según indicó uno de los integrantes de dicha entidad, Ventura Otero, hace referencia a la leyenda del Boi Bruón, "que quedou atrapado nunha vila asolagada no Carregal". y agregó que en este festival tendrán cabida música, poesía y otras actividades, como una mesa redonda sobre dicha leyenda, exposiciones de pintura de artistas locales y sesiones de micrófono abierto, para todas las franjas de edad, "intentando que sexa unha experiencia inmersiva para toda a familia”, precisó. También destacó la colaboración con la tiktoker Prado Rúa que contribuirá a darle difusión al mismo.



El referido Ventura Otero y Pablo Silva, también miembro de la asociación Os Liantes de Artes, estuvieron acompañados del mandatario local ribeirense, Luis Pérez, del segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, y de la edila Antía Alberte en la presentación oficial de esta actividad. El programa del festival arrancará el viernes, día 10, con una mesa redonda sobre la leyenda del Boi Bruón, para rematar con una foliada libre en que podrán participarán grupos de O Barbanza. Al día siguiente habrá concierto de varios grupos y artistas como Boroa, Isidro Vidal, Maianas y Habelas Hainas.

“Con este festival folk pretendemos descentralizar as actividades culturais do Concello e por en valor a música do noso país; e que mellor que facelo nunha parroquia rural como é Artes, cunha longa tradición musical”, manifestó Pérez Barral. La concejala de Cultura, Antía Alberte, destacó la elección de enmarcar este festival en el mes de las Letras Galegas, ampliando la oferta diseñada desde la Administraicón local. Pola súa parte, Suárez-Puerta Colomer explicó que o festival “é froito do noso propósito de levar a cultura e a arte a tódalas parroquias, poñendo en valor a nosa tradición”.