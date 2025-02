El Festival de Murgas e Comparsas del Carnaval de Ribeira repartirá 6.000 euros en premios y gratificaciones

El tradicional Festival de Murgas e Comparsas del Carnaval de Ribeira, que se celebrará en la tarde del próximo 2 de marzo en el escenario que se habilitará para tal fin en una carpa que se instalará en la Praza de Pontevedra, repartirá un total de 6.000 euros entre premios y gratificaciones por participación. Así lo acaba de dar a conocer la concejala de Cultura, Antía Alberte, acompañada de Unai González, técnico de dicho departamento municipal, en relación a este evento que suele tener una gran aceptación popular y que cuenta con la participación del tejido asociativo de la capital barbanzana y de localidades del entorno. El 20 de febrero, a la una de la tarde, es la fecha límite para que se inscriban las murgas y comparsas, y para ello deberán presentar la ficha de participación y toda la documentación en el registro general del Ayuntamiento, ya sea de forma presencial o telemática en la sede electrónica.

Con el objetivo de conseguir una mejor organización y desarrollo del desfile, en el que es obligatoria la participación de los inscritos, y del concurso se estableció el límite máximo de 12 murgas en categoría adulta y otras seis infantiles y media docena de comparsas. "No caso de recibírense máis solicitudes serán seleccionadas pola organización, tendo en conta en primeiro lugar a antigüidade de participación neste evento e, en segundo lugar, a data e número de rexistro da súa inscripción no festival", indicó Alberte. También dijo que en el festival actuarán en primer lugar las comparsas -sus bailes no podrán superar los diez minutos de duración- y las murgas infantiles y luego se dará paso a la fase del concurso en la que sólo participarán las murgas adultas.

En las bases de la convocatoria se indica que la extensión de las letras de las murga, tanto infantil como adulta -deberán de ser de creación propia y se valorará de una forma especial por parte del jurado que se use la lengua gallega-, no deberá exceder los 80 versos en el conjunto de las dos canciones que como máximo se podrán interpretar y con una duración no superior a los 12 minutos, quedando excluidas las que no respeten esa condición. Los premios para las murgas adultas ganadoras, que serán de 1.000 euros para la primera, 600 para la segunda y 400 para la tercera, se entregarán a la conclusión del festival, así como las gratificaciones a las comparsas y resto de murgas, que serán de 200 euros por cada una, salvo los colectivos que participen en dos categorías distintas, que recibirán 299 euros. La concejala ribeirense de Cultura agregó que en esta ocasión se creó un premio especial dotado con 800 euros para la mejor murga local, que obtenga la mayor puntuación, y que se entregará en el caso de que ninguna murga adulta del municipio de Ribeira logre el primer premio.

Fiesta infantil

Además, Alberte y González dieron cuenta de la otra propuesta para esa celebración y que consistirá en un Concurso de Disfraces de Carnaval que presenta novedades con respecto a años anteriores. Detallaron que, por un lado, habrá el 4 de marzo un certamen de disfraces en modalidad de hasta 18 años, en el marco de una fiesta infantil, en el que se repartirán premios por un importe total de 500 euros. "Todos os participantes no concurso deberán desfilar na pasarela que se organizará en dita festa e enviar entre o 4 e o 10 de marzo unha fotografía do participante disfrazado, sacada no momento do desfile, á dirección de correo electrónico comercio@ribeira.gal, indicando o nome e apellidos, teléfono de contacto e copia do DNI do pai ou titor", dijo la edila. Esa imagen será utilizada para la deliberación del jurado y se otorgarán cinco premios de 100 euros en vales de compra cada uno para gastar en el comercio local.



Por otro lado, se organiza un concurso en la modalidad adulta, que contará con nuevas categorías e que, como novedad, se desarrollará entre el mediodía del 28 de febrero y las diez de la noche del 5 de marzo, "para que todas as persoas que se disfracen poidan optar a participar e levar algún dos premios", precisó Antía Alberte. En el mismo se otorgarán premios en cuatro categorías: en la individual habrá un primero de 100 euros, un segundo de 75 euros y un tercero de 50 euros; en parejas o tríos se repartirán 250, 150 y 100 euros, para grupos habrá 425, 250 y 150 euros, y se crea una nueva categoría del Enterro do Felipe, en la que habrá un premio para el mejor disfraz de llorón de 100 euros y para el grupo más numeroso de llorones de 300 euros.

Mecánica

La mecánica del concurso consistirá en que los mayores de edad que deseen participar deberán acudir disfrazados a alguno de los locales hosteleros inscritos en este certamen y solicitar una tarjeta de participación, que en las tres primeras categorías deberán sellarla al menos en tres establecimientos para que sea válida y sacar la fotografía del disfraz delante o dentro de uno de ellos, y enviarán esa fotografía junto con la imagen de la tarjeta cubierta a la dirección de correo electrónico comercio@ribeira.gal.



Por su parte, los participantes en la modalidad de Enterro do Felipe deberán hacerse una fotografía durante el desfile de esa actividad en Ribeira o en cualquier otra parroquia del municipio que celebre este evento, y enviarla al e-mail comercio@ribeira.gal, junto con los datos personales, antes de que acabe el 10 de febrero. La concejala de Cultura hizo un llamamiento a los locales hosteleros para que se inscriban, pues se precisa de ellos para que se pueda desarrollar ese concurso. y deberán anotarse enviando un mensaje al mismo correo electrónico, comercio@ribeira.gal, o bien llamar al número de teléfono de contacto 686 587 000 antes de que concluya el 20 de febrero, y se les entregarán las tarjetas con la ruta de los distintos establecimientos y que deberán entregar a los clientes que quieran concursar.