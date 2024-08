El festival de títeres tradicionales de Rianxo acogió la representación de la obra “Os casos da feira vella” de Teatro Airiños

El IX Festival de Títeres Tradicionais Titiriberia acogió ayer actuaciones como la de la compañía Ostomila Títeres en Campo Maneiro con “Las aventuras del coyote y el conejo”, las primeras sesiones de “Xogo da Feira vella” con Viravolta y Pedras de Papel con la recreación de una feria tradicional en el Campo de Arriba, la actuación del Grupo de Teatro Airiños rque puso en escena “Os casos da feira vella”, que fueron números breves en los que se representaron debates y sucesos propios de las ferias de antaño, y también la compañía gallega Xirapaus ofreció la función "Kinekito". El titiritero Ero Vázquez, de Teatro Marionetas Trécola, y el juguetero Manuel Taboada Fernández, de A Chintofanería, unieron sus conocimientos y vivencias en una experiencia que combinó la exposición de sus creaciones con una explicación ilustrada y dramatizada de estos aparatos, complementada con cuentos e interacciones con el público. Además tuvo lugar el estreno de "De como chegou a Rianxo unha balea", obra de Os Quinquilláns y Vai de Roda que adapta un relato de Rafael Dieste. y que recorrió el trayecto entre el Campo de Arriba y el auditorio municipal. En este último escenario remató la programación de ayer con "Un hilo me liga a vos", de la compañía madrileña La Tartana.

La programación para la jornada de hoy comenzará a la una de la tarde en la playa de Tanxil con Trécola Producións que presentará, en coproducción con Titiriberia, "As aventuras de Pituquito". La veterana compañía gallega incorpora un nuevo personaje a su repertorio de "títeres de cachaporra". El montaje adapta esta centenaria tradición escénica a tiempos actuales y enfrenta a su protagonista con problemas inéditos. Pituquito luchará “contra a avaricia, contra quen pretende destruír -señalan desde la organización-a natureza ou minguar a liberdade das persoas do mundo mundial” en una serie de encuentros en los que no faltan ángeles, demonios, jabalía y hasta la misma muerte. A las 17.30 horas, el auditorio rianxeiro dará cabida a la proyección audiovisual "Os títeres de tradición centroeuropea no audiovisual", que muestra filmaciones de diferentes títeres históricos checos comentadas por parte de la familia Jiráskovi. En ellos se repasará la estética y la técnica de manipulación centroeuropea, en versión original con tradución al castellano. Al acabar la actividad, la investigadora Marie Jirásková presentará los cuatro libros que elaboró sobre la colección familiar de títeres históricos.

El centro sociocultural A Capela-O Araño recibirá a las ocho de esta tarde a Marionetas Rui Sousa y su espectáculo "Teatro Dom Roberto". De esta forma, la innovadora perspectiva sobre el títere popular portugués por excelencia, que es el teatro de los Robertos, visitará el festival Titiriberia. Se trata de los familaires más próximos de Barriga Verde y qeu c¡mostrarán sus números clásicos "O Castelo Assombrado", "O Barbeiro" y la "Tourada". Rui Sousa es uno de los más reconocidos manipuladores y mantiene vivo este patrimonio escénico en Portugal. A las 20.30 horas, la Feira Vella volverá a ser el epicentro de la actividad del festivl, con una nueva sesión de "Xogos da feira vella" de la mano de Viravolta y Pedras de Papel. A esa hora saldrá del Campo de Arriba la última obra de la jornada, "Cantar do ano de Rianxo", un espectáculo itinerante de Seisdedos Marionetas que constitúe un cantar de ciego que narra una selección de hechos destacados de la actualidad rianxeira desde la última edición del festival. Y a las 21.30, y también en el Campo de Arriba, será la compañía Babaluva la que ofrecerá el espectáculo "A filla do Cacharulo", en el que un puesto de la feria es el escenario de la función en la que "a manipuladora representa unha artesá a vender as súas figuras de decoración ao xeito dunha peixeira".

Inauguración de la exposición sobre títeres chechos

Ttiteres checos