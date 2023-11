La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Ribeira por prevaricación administrativa vinculada a un crucero en Bretal

La Fiscalía del Área de Santiago abrió diligencias de investigación por una presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa en el Ayuntamiento de Ribeira, que se incoaron a raíz de la denuncia presentada en la primera quincena de agosto pasado sobre la financiación del crucero situado en Bretal, en la parroquia ribeirense de Olveira. Desde el Ministerio Público se remitió el 31 de agosto un escrito a esa Administración local, donde tuvo registro de entrada el 5 de septiembre, en el que interesa que a la mayor brevedad posible se le aclare con qué dinero se llevó a cabo la creación e inauguración el 17 de diciembre de 2022 del crucero.



Este periódico ha tenido acceso a la denuncia y en ella se hace un relato de los acontecimientos y se precisa que para la inauguración no se avisó a los vecinos a través de cartelería como suele ser habitual, ni se invitó a los medios de comunicación, ni tampoco apareció reseña posterior alguna de dicho acto, algo que a juicio del denunciante evidencia “un ánimo de ocultación”. Reforzando la idea de que se pretendiese mantener ese acto fuera del conocimiento general, la denuncia aporta una fotografía del acto inaugural -aparecen varias miembros del Gobierno local, representantes de la comunidad de montes, el párroco que se encargo de bendecir el crucero y el artista que lo realizó, entre otras personas- que fue extraída del perfil en una red social y que se eliminó del mismo poco antes de que se presentase la referida denunia después de permanecer más de seis meses publicada.



La denuncia detalla que ese nuevo crucero de Bretal, con base de tres peldaños, pilar, capilla con figura femenina y cruz con crucificado, fue instalado en una parcela de titularidad municipal situada al lado de la carretera comarcal AC-303, entre Xenxides (Oleiros) y Corrubedo, y que hasta ese momento era una zona verde dotada de árboles, así como mobiliario urbano, entre el que se incluía una marquesina. Detalla que la Brigada Municipal de Obras e Servizos de Ribeira realizó los trabajos de eliminación de todo lo mencionado y el acondicionamiento, con explanación y pavimentación, la apertura del muro circundante y refuerzo del lugar de asiento del crucero, un elemento del que, también hace constar que nunca antes en ese lugar ni su entorno existió alguno.

Previo a la asamblea de comuneros

El denunciante apunta en su escrito entregado en la Fiscalía que esos trabajos se llevaron a cabo antes de la asamblea convocada para la elección de la junta rectora de la comunidad de montes de Olveira, que preside Elvira Pereira y que por aquel entonces era concejala del PP en la corporación municipal, y que resultó fallida. Y añade que antes del 13 de noviembre, fecha en la que finalmente tuvo lugar la votación para la elección de la referida junta rectora, se llevó a cabo la colocación del crucero, del que en la denuncia se indica que no se sabía nada, ni si fuera aprobado por la asamblea general, ni tampoco sobre su financiación, y que sólo la presidenta le había dicho a algunas personas la intención que tenían de instalarlo en ese sitio.

En la denuncia se indica que en caso de hubiera sido dicha presidenta la que lo encargó no lo hizo con el permiso de la comunidad de montes, o bien que lo hizo a título personal o como concejala, pero precisa que no consta acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento sobre la eliminación de la zona verde e instalación de un crucero en su lugar, ni tampoco que se acordase la financiación del mismo.



Y señala que en caso de que lo pagase el entonces alcalde con cargo a la partida de libre disposición del presupuesto “non se acreditan razóns de demanda popular, urxencia, necesidade ou interese público” de las actuaciones realizadas y financiación a cargo del erario público. “A instalación ex novo dun elemento con clara simboloxía atribuible a unha confesión relixiosa particular en chan municipal e, de ser o caso, con financiamento público, pode vulnerar o principio de neutralidade da Administración nesta materia”, concluye la denuncia.

El alcalde dice que el Gobierno anterior será el que tenga que dar explicaciones Al ser preguntado por este periódico sobre la investigación abierta por la Fiscalía de Santiago a causa de la eventual comisión de delitos de prevaricación administrativa, el actual alcalde de Ribeira, Luis Pérez, confirmó que les había llegado por escrito una petición de información por parte del Ministerio Público y que él mismo les dijo a los funcionarios municipales “que lle facilitasen toda a documentación relativa a ese cruceiro” ubicado en el lugar de Bretal, en la parroquia ribeirense de Olveira. De igual modo, y sin entrar en materia, el primer edil ribeirense manifestó que “é unha cuestión derivada do Goberno anterior, que será o que terá que dar explicacións, dependendo do que diga a Xustiza”, precisó Pérez Barral.