La Fiscalía pide 17 años de prisión para un barbanzano por abusos sexuales continuados a su hijastra

Un barbanzano deberá sentarse la próxima semana en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para la celebración de un juicio señalado para el miércoles y el jueves, a partir de las 9.30 horas, en el que deberá responder de un delito de abusos sexuales continuados a su hijastra, que presuntamente cometió entre los años 2005 y 2013, y otro de abusos sexuales a una menor de 16 años. La Fiscalía le solicita una condena de tres años por el primero, así como la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años, y de 14 años por el segundo, junto a la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 20 años.





Por su parte, la acusación le reclama la misma pena por la primera acusación y rebaja a diez años la de la segunda y también a una década la prohibición de alejamiento y comunicación con su hijastra. Además, también se sentará en el banquillo de los acusados la madre de la chiquilla y para la que únicamente la acusación particular presenta escrito con petición de condena para ella de un año de prisión por un delito de malos tratos continuados. El Ministerio Público no acusa a la progenitora de delito alguno, mientras que la defensa solicita la absolución de su clienta al considerar que no existen pruebas concluyentes contra ella. Se trata de una causa penal de cuya instrucción se encargó el Juzgado Número 3 de Ribeira tras la denuncia interpuesta en el año 2014, aproximadamente un año después de que hubieran cesado los abusos sexuales recogidos en este procedimiento.





Debido a que los hechos que se enjuician son particularmente graves, pues atañen a la libertad e indemnidad sexual de la víctima, que actualmente es mayor de edad, la sección sexta de la Audiencia Provincial con sede la capital de Galicia dictó un auto en el que atendió la petición de la Fiscalía y de la acusación particular para que las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada para preservar la intimidad de la víctima. Igualmente, estableció que la víctima preste declaración evitando la confrontación visual con el acusado. Y prohibe la divulgación o publicación de información relativa al hecho que brinde algún dato que permita identificar a la víctima, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares.