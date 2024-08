Flojo inicio de la feria artesanal y marinera Artemar en Ribeira

Artemar tuvo un flojo inicio en las primeras horas de ayer, pues ni el tirón del pregón inaugural, con animación por parte de las compañías participantes en la Praza Porta do Sol, despertó interés. A diferencia de años anteriores en que las calles del ferial estaban abarrotadas de gente desde el primer minuto, en esta ocasión hasta los vendedores destacaron la poca afluencia de público, algo que les sorprendió que sucediera teniendo en cuenta que Ribeira es un lugar turístico, pero creen que si no hay demasiada gente en la ciudad se puede deber a que se marchó a otros lugares, aprovechando la jornada festiva o incluso el puente. De hecho, durante todo el día no había mucha gente por la ciudad, salvo en las playas. De todas maneras, confían que la visitas remonten entre hoy y el domingo.

Un centenar de puestos de artesanía y de contenido marinero se distribuyen por el tramo peatonal de la Rúa de Galicia, así como otros espacios del centro de la capital barbanzana, en la que también se desarrollan talleres participativos en el espacio infantil situado en la Praza de Teruel, donde también hubo un cuentacuentos para niños, mientras que entre los espectáculos itinerantes figuraron “O bañista despistado” , de los músicos del mar y la sirena cazada y del capintan del barco con malabares y equilibrios, y el de "Soa a marea". Ya por la noche estaba previsto que tuvieran lugar los espectáculo de fuego y aéreos “Calipso, deusa de los mares” y “O domador do lume”, ambos en la Praza Pporta do Sol.

Artemar reabrirá sus puertas hoy a las doce del mediodía con tallerez infantiles en la Praza de Teruel, que también se desarrollarán por la tarde, se desarrollarán en horrio matinal los espectáculos itinerntes "O barqueiro", "Sons do océano", "A deriva", "Un pescador pescado", "Músico do mar", "Os buzos perdidos" y "Asmedusas", además de un cuentacuentos infntil a las 12.30 en la Praza de Teruel. A las dos y media se hará una pausa para comer en esta feria, y se reabrirá a las seis de la tarde con nuevos pase de algunos de los espectáculos ya citados y otros nuevos como "Malabares de vértixe", "Burbullas de mar", "A serea e o capitán", "Ao compás das ondas" y números de circo para los más peqeuños de la casa. A partir de las 22.30 horas se programaron el espectáculo nocturno de fuego y aéreos "A noite en lapas" y "A noite estça que arde", ambos en la Porta do Sol.

