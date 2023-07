Formoso censura en Rianxo el "novo xiro" al centro de Núñez Feijóo

O secretario xeral del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, censuró hoy en Rianxo el "novo xiro" que, a su juicio, ha dado Alberto Núñez Feijóo intentando captar voto de centro en la última semana de campaña. "Non se pode gobernar para todos entregándolle o país á ultradereita", alegó. Lo hizo momentos antes de participar en la procesión marítima del Carme en la villa junto a varios miembros de la candidatura socialista por la provincia de A Coruña, como el cabeza de lista al Senado, Xosé Sánchez Bugallo, y el portavoz do grupo municipal, Óscar Rial. Aprovechó para advertir a los populares que buscan ahora acudir a por el votante "máis centrado" debido a sus cálculos electorales, que "xa non son cribles" porque "a Feijóo caéuselle a careta de moderado".

El dirigente socialista señaló que "non se pode gobernar para todos, como así reza o slogan dos populares para esta última semana de campaña, despois de pactar en 140 concellos e tres comunidades autónomas coa ultradereita". Además, calificó a Vox como un partido "de extrema dereita, antieuropeo, contrario aos dereitos das mulleres e que odian a todos os que non son coma eles". También denunció que Núñez Feijóo "está disposto a todo por chegar ao poder" y recordó que "estreouse no PP rexeitando a aprobación dunha lei que penaliza o acoso ás mulleres que acoden a abortar". De igual modo, acusó al líder popular de "branquear a violencia de xénero" al hablar de un "divorcio duro e pactando con quen nega a súa existencia". "Feijóo está disposto a facer vicepresidente e a meter nas institucións a quen nega a crise climática", añadió Formoso, quien también remarcó que PP y Vox "comparten a axenda para recortar e privatizar servizos públicos, atacar os dereitos da comunidade LGTBI, rebaixar impostos aos ricos... e podería seguir".

Asimismo, reprochó a los populares que votaran en contra de la revalorización de las pensiones a más de 770.000 gallegos conforme el IPC, de la subida del salario mínimo interprofesional o de la reforma laboral "que remata coa precariedade", subrayó. Por ello, el secretario xeral de los socialistas gallegos aprovechó para preguntar retóricamente si eso es gobernar para todos. "Non enganan a ninguén: son un lobo con pel de cordeiro", apuntó un Formoso que recordó que "Feijóo sempre estivo aí, con Aznar e Rato, con Bárcenas e a Gürtel. No PP dos pelotazos urbanísticos e dos recortes en todos os servizos públicos". Y señaló que el candidato popular a la presidencia dle Gobierno de España representa "o peor PP: o que asimila o discurso e as políticas de Vox, o que non ten ningún escrúpulo con tal de chegar ao poder".

Por último, el dirigente del PSOE destacó el compromiso del Gobierno de España con los sectores pesquero y marisquero, "sendo que esta mesma semana o Executivo estatal vén de aprobar 47 millóns de euros de axudas directas para Galicia, case a metade do total e a comunidade que máis recibiu do Estado". Asimismo, recordó que con el cambio en el coeficiente reductor de cotización, el Gobierno de España garantizó que rederas y bateeiras tengan derecho a una jubilación en igualdad de condiciones que los hombres. Formoso también remarcó la necesidad de incrementar la producción marisquera de la que dependen gran número de trabajadores en la Ría de Arousa y que se vio afectada, especialmente, por el vaciado de embalses que provocó una gran mortandad del marisco por el cambio en la salinidad. Por último, recordó que el PSdeG-PSOE ya reclamó en el Parlamento de Galicia que la Xunta realice un protocolo de vaciado de los embalses contando con el sector extractivo del mar.