Formoso compromete el apoyo de la Diputación a la ampliación de la residencia de Amicos

Valentín González Formoso comprometió ayer el apoyo de la Diputación de A Coruña para llevar a cabo el proyecto de ampliación de la residencia para grandes dependientes de Amicos, que funciona las 24 horas, los 365 días del año y que tiene una ocupación del 100% y una elevada demanda. El proyecto que elaboró dicha entidad social contempla la construcción de un edificio gemelo al actual, que cuenta con 37 plazas. Aunque estaba previsto que tuviera aproximadamente el mismo número de usuarios, el nuevo modelo residencia en el que se tiende a las habitaciones individualizadas provocará un cambio en su configuración, por lo que la cifra rondará las 30.





El presidente provincial explicó que la actual residencia de Amicos cuenta con el apoyo de la institución provincial, que financia con aportaciones de entre 15.000 y 20.000 euros al año en su servicio para personas en situación de emergencia social cuyas familias no pueden hacerse cargo del importante coste que supone la plaza -ronda los 2.300 euros al mes- en el sector privado”. Su homóloga en Amicos, Esther Vidal, dijo que de la Diputación “sempre tivemos apoio”, precisando que a comienzos de 2022 les entregará un vehículo de transporte adaptado para sus usuarios, y ahora le pide apoyo para la referida ampliación de la residencia, “para a que xa temos a licencia municipal e estamos á espera dos cartos”.





González Formoso explicó que “a nosa bandeira é a protección social”, algo que calificó como “un tema de país”. Por ello, indicó que apoyar el nuevo proyecto que va a emprender Amicos “é a nosa obriga, y subrayó que si hay que circular por una carreteras que necesite estar aglomerada pero pueda aguardar 5 años más, pues “esperará, pero o que non pode esperar é que unha discapacidade estea sen apoiar, sen entender e sen atender. Se nós non estamos con eles ou con elas non teñen outra protección”, dijo Formoso.





Concretar prioridades

El presidente de la Diputación manifestó que cuando la presidenta de una entidad pide algo “non está facendo un exercicio de imaxinación, sino que solicita que las administraciones concreten sus prioridades, “que non poden ser outras que estar ao carón da xente”, subrayó. Para el presidente de la Diputación cor4uñesa En referencia a Amicos, una entidad cuyas acciones llegan a medio millar de personas, destacó que es “unha referencia en innovación social en Galicia” y representa “un modelo a seguir para o futuro das entidades sociais, polo que temos que seguir investindo e apoiándoos en todo o que poidamos na importante labor que desenvolven no eido social”.





El presidente provincial se interesó por las inversiones cofinanciadas por la Diputación de A Coruña para la digitalización y mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de Amicos, que incluyeron la instalación de paneles de energía solar fotovoltaica y que este año supusieron algo más de 50.000 euros. “Amicos será o primeiro centro social de España con cero emisións, algo medible e validado por Aenor o Miteco”, afirmó el director general de la entidad, Xoán España, que sostuvo que, además de cumplir con los objetivos ODS de la Axenda 2030 y situar al centro en la vanguardia estatal en este ámbito, esta apuesta supone para Amicos un importante ahorro económico.