Formoso destaca la importante mejora de la seguridad vial con la obra realizada en la carretera DP-1102, de Cespón a Vidres

Antes de la visita a ese vial de titularidad provincial, Formoso y Romero, acompañados de Mar García y Raúl Treus, diputada y concejal de Política Social, respectivamente, presentaron en la Praza de Galicia, delante del edificio del consistorio, la nueva furgoneta y material para atención social a personas dependientes que fue adquirido por el municipio boirense con los fondos del POS Social. El presidente provincial recordó que el Plan Único dos Concellos (POS+) no sólo permite a las administraciones locales financiar obras y servicios públicos, sino que también contempla cada año una partida específica para ayudar a los municipios en los gastos del área social. En ese sentido, Boiro dispone de 111.281 euros, que el Gobierno local decidió destinar a la compra de una furgoneta y material, como camas articuladas, grúas o sillas de ruedas para su préstamo a las familias, a las que les supone un elevado coste, “y que, así, non se ven na obriga de facer ese desembolso económico”, señaló el primer edil boirense. “O vehículo servirá para trasladar todo ese material, as camas e grúas, aos domicilios das persoas que teñen dificultades de mobilidade, algo que ata agora estabamos facendo en condicións moi precarias. Tamén a van a usar as asistentas sociais para visitar os domicilios ou os alimentos que repartimos coa colaboracion de Cáritas”, declaró Romero, quien destacó el trabajo que desarrolla la Diputación en materia de Política Social y que supón un gran apoyo para los ayuntamientos. Formoso afirmó que “cando ideamos o Plan Único, subimos de 24 a 100 millóns de euros anuais os fondos que reciben os concellos da provincia e os baseamos no principio da autonomía local para que os concellos, en función das necesidades de cada un, decidiran en que investir os fondos; pero tamén decidimos incluír unha partida específica para que se destinara a gasto social e que cubre desde a compra de material coma este que hoxe entregamos en Boiro ata pagar ao persoal do servizo de axuda no fogar”. Y también explicó que la Diputación financia este ano en la provincia 400.000 horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) "porque entendemos que a cobertura que dá a Xunta de Galicia non é suficiente para atender a demanda dos concellos, que é cada vez maior”. Por último, el presidente coruñés destacó que, durante su mandato, la institución provincial coruñesa elevó de 4 a 9,1 millones de euros el presupuesto que destina cada año a financiar los servicios sociales de los ayuntamientos, y ese programa permite a Boiro contratar durante todo el año a dos personas especializadas en atención social para dar servicio a los vecinos o financiar 5.700 horas del citado SAF durante el año, entre otras cuestiones.