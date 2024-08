Francisco Davila Luaces, CEO de Mobalco, rememoró su infancia en su pregón de las fiestas del Carme dos Pincheiros

Francisco Davila Luaces, CEO de Mobalco, asumió ayer la lectura del pregón con el que se ha dado el pistoletazo de salida a cuatro días de las fiestas del Carme dos Pincheiros en A Pobra. Como es habitual, desde el balcón del consistorio se dirigió a los presentes, en primer lugar, para rememorar su infancia, cuando salía del colegio y, nada más entrar por la puerta del taller de su padre, ya podía identificar por el olor el tipo de madera que estaba trabajando. "Pódese dicir que o sentido do olfato é seguramente o único capaz de establecer esa conexión emocional que fai que certos acontecementos queden gravados para sempre", destacó. Davila Luaces también se refirió a la generosidad de la naturaleza, concretamente, de los árboles que, según sus particularidades, desde las especies claras del norte del planeta tierra a las oscuras del sur "nos proveen de todo canto precisamos: madeira, alimento...".

Fue un discurso muy personal el de este pregonero, que repasó la influencia de la ecología en su trayectoria vital. También recordó la importancia en su etapa de la mili de la revista "Integral", fundada por el pobrense Joaquín Peleteiro, entre otros, en la que dijo que se trataban diversos temas de interés como permacultura, ecología... Y no se olvidó de referirse a la importancia de la literatura y de varios autores en la concepción de su visión de vida y negocio. Por todo ello, ensalzó los ejes fundamentales del "ecodeseño" y la "sostibilidade" en Mobalco, una empresa que nació a finales de la década de 1950 como una pequeña carpintería que luego, en 1978, se especializó en los muebles de cocina, por lo que sólo fabrican "aquelas cociñas que nós compraríamos".



El alcaldev pobrense, José Carlos Vidal, había recordado previamente que la elección de Moblaco fue dentro de una búsqueda de una empresa "que tivese un forte impacto no seu correspondente nicho de mercado, pero que non renunciase ás súas orixes e aí xurdiu o seu nome, con sede no polígono industrial da Tomada. É importante centrarnos no presente e ir marcando xa a dirección de futuro, pero sen esquecer a esencia. Ademais, a súa filosofía empresarial do ecodeseño e a sostibilidade encaixa no camiño que cremos que deben tomar os negocios para conxugar a súa actividade económica e o respecto polo medio ambiente. Esta ética debe estar sempre presente na súa misión, visión e valores. O noso tecido empresarial xoga un papel fundamental no dinamismo económico, pero tamén social".

Precisamente, en relación a esto último, el primer edil expresó su agradecimiento a la comisión de fiestas do Carme dos Pincheiros, pues subrayó que, aunque es cierto que este año optaron por cambiar el formato organizativo y el Ayuntamiento pasó a asumir tres de los cuatro días de los festejos pero, igualmente, "as entidades organizadoras son fundamentais". Vidal señaló que un ejemplo de este significativo rol es que"desfrutaremos polo núcleo urbano, como non podía ser doutro xeito, dos característicos personaxes desta celebración: os Xigantes e Cabezudos. Agardamos que as actividades cumpran as expectativas de todos", manifestó el mandatario local.

También se pronunció por parte de la comisión de fiestas el vocal Andrés Millán, quien se refirió a que lso dos principales ingredientes para sacar adelante unos festejos son "gañas e cartos". Respecto a las primeras, indicó que no faltan y que para los segundos contaron con la generosidad de la ciudadanía y del Ayuntamiento pobrense. "Esperamos que estes catro días de festas sexan do agrado de todos", dijo Millán, para seguidamente añadir que "pódovos prometer que o Carme dos Pincheiros vai seguir ano tras ano". Una vez finalizado el acto, se procedió con la firma del pregonero en el libro de honor del ayuntamiento y se le izo entrega a Francisco Davila de obseuio institucional consistente en una dorna de cerámica. Después tuvieron lugar en la Praza Alcalde Segundo Durán. los conciertos e Toboggan y de Forraje, así como la sesi´pon DJ a cargo de Disco Móvil Chocolate.

Para hoy está programada la entrada en la villa y las alboradas por el rural a cargo del grupo de gaits Xiada, Os Caraveiros y Gaiteiros Andavía (10.00); talleres y juegos populares en el Cantón da Leña (11.00); la salida de la iglesia del Caramiñal de los Gigantes y Cabezudos acompañado del grupo de gaitas Trécola (12.30); música y baile tradicional por las calles a cargo de Danzas e Gaitas Caramiñs, grupo de gaitas Xiada, Pandeiretas Riadiña y Luminaria (13.00); Sanjueguines y fiesta del agua en la Praza Alcalde Segundo Durán, desde donde saldrá un recorrido por las calles de la villa (16.30) y la posterior celebración de las Olpimpiadas Pincheiras. Y por la nocche, a partir de las 22.30 horas terá lugar la actuación de la orquesta La Ola ADN, un porteior concierto Tributo a ABBA y, ppor último, la actuación de DJ Maikstyle.