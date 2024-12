Gestionan en A Pobra el traslado al colegio de Bandaseca de la EEI Fernández Varela, y esta última se habilite como centro de salud

Desde hace años que se viene escuchando hablar de la posibilidad de que se lleve a cabo el traslado de la Escola de Educación Infantil “Fernández Varela” al colegio Salustiano Rey Eiras, en Bandaseca, pero hasta ahora se había quedado en una idea. Sin embargo, desde hace mes y medio ha cobrado fuerza esa iniciativa y desde el Gobierno local ya se empezaron a dar los pasos en esa línea. De hecho, la concejala de Educación, Amparo Cerecedo, está llevando personalmente las gestiones, empezando por el 5 de noviembre con la reunión para hablar de ese asunto con la Xefatura Territorial, en donde indicó que inicialmente vieron con buenos ojos ese planteamiento. Pero, desde la Concellería de Educación aclararon que “non se pecha centro algún cando ten matrícula suficiente, tal e como sucede nesta escola. Polo tanto, non está na nosa folla de ruta a día de hoxe”.



Desde el Ejecutivo local precisan que no se está hablando de cierre, sino de un traslado y que su planteamiento surge debido a que se está registrando un descenso en el número de matrículas en ambos centros educativos, que en el caso de la EEI “Fernández Varela” cuenta actualmente con 51 alumnos, con lo que consideran que se está infrautilizando el edificio municipal de Rúa Castelao usado como escuela. Añade que en el colegio de Bansaseca, donde también está bajando su cifra de estudiantes, hay un edificio de ocho aulas, gimnasio y otras dependencias que conforman unas infraestructuras importantes que están en desuso, por lo que Cerecedo sostiene que hay que optimizar los recursos o edificios públicos de que se dispone, y lo ve como buena opción.



La concejala pobrense de Educación indicó que ya han tenido contactos con representantes de la comunidad educativa y agregó que la reacción ha sido buena, y que incluso le ofrecen a los padres de alumnos de la EEI “Fernández Varela” una jornada de puertas abiertas para ver las instalaciones en las que se pretende hacer efectivo el traslado. Cerecedo añadió que el proyecto educativo de esa escuela se mantendrá y que entre las condiciones que defiende para que se pueda hacer efectiva esa medida está que no haya recortes en la Enseñanza, manteniendo al profesorado -el Concello incluso conservaría a los dos conserjes- y que la Consellería debe asumir las inversiones necesarias para el acondicionamiento del edificio, e insistió en que no permitirán que se haga efectivo el traslado si no se cumplen esas condiciones.



Dentro del aprovechamiento y optimización de los recursos municipales que defiende el Gobierno pobrense figuran propuestas como que el edificio que actualmente alberga la EEI “Fernández Varela” pase a ser la nueva ubicación del centro de salud, un asuinto que se deberá abordar con la Consellería de Sanidade, y que el actual ambulatorio pueda acoger un servicio de guardería pública, del que Amparo Cerecedo sostiene que es una de las necesidades que tiene A Pobra y que precisa cubrir, y que se deberá abordar con la Consellería de Política Social.

Edificio del colegio Salustiano Rey Eiras al que se proyecta efectuiar el traslado de la esceual infantil Fernández Varela I Chechu Río

El entorno dle edificio en el que se pretende hacer efectivo el traslado de la escuela infantil cuenta con un parque infantil cercano I Chechu Río

El Gobierno local propone que el edificio del actiual ambulatorio pueda habilitarse como guardería pública I Chechu Río