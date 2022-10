El Gobierno de Boiro saca adelante su propuesta de gasto corriente del POS+Adicional pese a recibir reproches

Fue necesario un tercer pleno de la corporación municipal de Boiro, en esta ocasión de carácter urgente y extraordinario, para que saliera adelante la propuesta del Ejecutivo local a incluir en el POS+Adicional. Pero, para lograrlo fue necesario que, casi a última hora, el gobierno presidido por José Ramón Romero modificase la obra planteada por, y que consistía en la ampliación de salas fitness en el complejo deportivo de A Cachada por destinar el dinero otorgado por la Diputación de A Coruña a gasto corriente, y así no perderlo. Obtuvo nueve votos a favor de los concejales de PSOE, Boiro Novo, BNG y el edil no adscrito, mientras que los ocho de PP e ICBoiro se abstuvieron.





El portavoz de ICBoiro, Antonio García, le espetó al alcalde que le parecía una irresponsabilidad la forma en que pretendía establecer puentes con los demás grupos y también que convocase tres plenos en doce días con el gasto que ello supone, por lo que propuso que ese dinero se destinase, por ejemplo, a material escolar de familias necesitadas. Luego, se lanzaron reproches los portavoces de Boiro Novo, BNG y PP en relación a la postura mantenida en los anteriores plenos, e incluso surgieron cruces de críticas entre Dores Torrado y Fernando García Diéguez sobre lo que hicieron y dejaron de hacer cuando antaño tuvieron responsabilidades de gobierno municipal.





El portavoz del PSOE, Luis Ruiz, manifestó que lo que no podían permitir era que hubiera cumplido el plazo para presentar propuestas al POS+Adicional por 666.500 euros y no llevasen a este tercer pleno una propuesta alternativa a la que llevaron en las dos sesiones anteriores y que rechazó la oposición, pues podrían quedar si ese dinero. “Reconoció que no les gustaba la fórmula de destinar a gasto corriente el importe otorgado tanto como el otro proyecto, del que dijo no meterlo en dicho plan no significa que no esté previsto que así se haga.





La nacionalista Raquel Suárez, que dijo que tras “pleno da chataxe”, la sesión de este martes fue en la que el Gobierno local le dio la razón al BNG cambiando el destino del dinero. Por su parte, García Diéguez indicó que le hubiera gustado que el dinero del POS fuera para otra obra, como la que ya propuso en el pleno anterior relacionado con la mejora de la captación dele agua del río Coroño. El portavoz del grupo municipal del PP boirense reiteró su propuesta de que la obra propuesta inicialmente para ampliar el complejo deportivo de A Cachada se acometa con cargo al remanente, con el argumento de la demora en los plazos para las obras de planes provinciales que impide acometerla en breve plazo.