El Gobierno de España otorga a la ABE un accésit en los Premios Nacionales de Comercio Interior

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa hizo público el fallo de los Premios Nacionales de Comercio Interior 2023 y la Asociación Boirense de Empresarios obtuvo un accésit de carácter honorífico en la categoría de centros comerciales abiertos (CCA). Desde dicha patronal local recordaron que en el año 2015 ya recibió una mención especial y cuatro años después le concedió un accésit, por lo que este es el tercer galardón en un periodo de ocho años, -"o que supón un fito impresionante e converte a ABE nunha das asociacións de ámbito nacional con máis recoñecementos nestes premios nacionais", que se empezaron a conceder en 1997 para distinguir la labor especial labor de los municipios en sus actividades de renovación urbana comercial, y de los pequeños comercios en su labor de desarrollo comercial y modernización empresarial, y posteriormente se completó con la modalidad de CCA.

Desde la ABE expresaron su satisfacción ante esta distinción, pues subraya que estos premios nacionales "son o máximo galardón que entrega o Estado en recoñecemento ao traballo a prol do pequeno comercio, feito que supón un enorme orgullo, ademais do recoñecemento ao traballo realizado pola entidade dende que en 2005 se creou o centro comercial aberto de Boiro". La entrega de las menciones especiales se realizará próximamente, en fecha todavía por determinar, en un acto que tendrá lugar en la sede ministerial en Madrid y al que está previsto que asista una representación de la patronal boirense.

El presidente da ABE, Daniel García, aprovechó para felicitar al resto de ganadores "polo traballo que realizan cada día a prol do pequeno comercio" y también quiso “agradecer ao xurado dos premios por ter valorado o noso traballo en prol do pequeno comercio de Boiro, tamén ás xuntas directivas que axudaron a crear e consolidar este proxecto, aos traballadores da asociación así como as entidades e organismos públicos que colaboran con nos”. Para finalizar, destacó que “o máis importante é dar as grazas aos nosos socios, ás empresas e negocios de Boiro, que son a razón deste éxito xa que participan masivamente das nosas campañas e actividades e que son o motivo e a razón do noso traballo. Espero que se sintan tan orgullosos como o estamos nos”.