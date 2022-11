El Gobierno invierte 2,8 millones de euros en la rehabilitación de la Casa Consistorial de Ribeira

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, visitó ayer Ribeira para anunciar la inversión de 2.836.394,24 euros para rehabilitar la Casa do Concello a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP). La llegada de este plan a la localidad tiene el objetivo de “mellorar a calidade de vida da súa veciñanza”, subrayó.



Miñones se reunió con el alcalde, Manuel Ruiz Rivas, con quien repasó las distintas líneas de acción del Ejecutivo central en el municipio. La obra de la Casa Consistorial permitirá mejorar la eficiencia energética del edificio, la accesibilidad y la calidad arquitectónica. El Ayuntamiento instalará una cubierta vegetal con paneles solares y una fachada de doble piel que aprovechará el calor en invierno y la ventilación en verano. “Son os veciños e veciñas de Ribeira os principais beneficiados desta obra, que deberá estar rematada en setembro de 2024”, señaló Miñones.



Las inversiones del Gobierno en Ribeira alcanzan los nueve millones con proyectos como la mejora del CEIP Frións, con cerca de 700.000 euros y otros dos millones concedidos para el Museo do Mar y el impulso al turismo sostenible. Además, la transformación energética de la comisaría de la Policía Nacional está dotada con 3,1 millones y el Plan Único Banda Ancha en su última convocatoria incluye actuaciones para dotar de una conexión de alta velocidad a más de 1.500 viviendas y empresas de Ribeira.



Estas acciones se suman a otras iniciativas como las transferencias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la incorporación de agentes de innovación con la Red InnPulso.



“O compromiso do Goberno de España cos concellos é firme e estase a traducir en investimentos e melloras palpables dos servizos públicos en Ribeira”, concluyó José Miñones.