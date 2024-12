El Gobierno local de Boiro indica que cierra el año con la licitación de obras y servicios por 1,46 millones de euros

El Concello boirense cierra el año con la licitación de obras y servicios por 1.459.257 euros. Así lo indica el Ejecutivo local, que informó que entre los más destacados figuran “a instalación de rueiros en Runs e San Mauro por 429.865 euros, a reforma da praza de abastos por 145.657, a pavimentación da subida a Espiñeira por 147.100 ou o sendeiro que conecta o río Breiro con Exipto por 100.336”. Añade que se licitaron y ejecutaron la mejora de caminos en el parque de A Cachada (55.730 euros), la renovación del bombeo de Brazos (81.685), la creación de aceras en el polígono industrial (74.780), la realización de un camino en Nine (61.241) y la pavimentación en Xián (34.089).

De igual modo, El Gobioerno boirense refiere la contratación de la auditoría en la red de saneamiento, la comida de mayores, el espectáculo piromusical de las Festas do Verán y otras actuaciones musicales, además de la instalación de cámaras de seguridad no parque empresarial, la compra de un vehículo y la decoración de calles. Y agrega que la licitación más importante es la del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), por 6.257.126 euros, cuya adjudicación se prevé para principios del año 2025. “Apostamos por mellorar os servizos á veciñanza e esas cifras dan boa conta diso xa que neste ano 2024 invertimos preto dun millón e medio de euros en actuacións que van redundar no beneficio da veciñanza. Unha cifra á que hai que sumar todas aquelas obras ou contratacións de menor importe e que se levan a cabo mediante contrato menor”, afirmó el mandatario local.