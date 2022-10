El Gobierno local de Ribeira trabaja en un presupuesto municipal de 28,7 millones para el presente año

Cuando faltan poco más de dos meses para acabar el presente año, el Ejecutivo local de Ribeira trabaja en la elaboración de un presupuesto para el presente ejercicio económico que ronda los 28,7 millones de euros. Así se lo dio a conocer el alcalde, Manuel Ruiz, a los grupos municipales en la junta de portavocs celebrada esta semana, así como intención de convocar un pleno extraordinario para el mes de noviembre en el que se aborte ese asunto. Desde el Ejecutivo ribeirense puntualizan que lo que se pretende "non é tanto un novo orzamento como a actualización do actual, reflectindo a realidade fehaciente do estado das arcas municipais, ao tempo que libera de ataduras financeiras á seguinte corporación, que comezará o seu mandato en xuño do 2023". En este sentiudo, precisa que ese documento tiendrá como una de sus tres bases dar contenido a los acuerdos alcanzados con los sindicatos en materias como el convenio colectivo y la Relación de Postos de Traballo (RPT) o la consignación de la subida con efectos retroactivos del 1,5% en el salario de los trabajadores conforme a lo que acordó el Gobierno de España con UGT y CCOO.





Otro motivo estriba en la conveniencia de adaptar las cuantas a la realidad de los gastos en 2022, "exercicio no que resulta ineludible atender unha serie de compromisos contractuais, tales como o aumento do custe dos subministros enerxéticos a raíz da alza no prezo do combustibles, incremento que de non ser satisfeito este ano cos fondos procedentes dos ingresos do Estado, o que daría lugar a incumprimentos contractuais, debería afrontar a próxima corporación co remanente de tesourería". Además, puntualizó que se incorporarán inversiones como las derivadas do Plan de Turismo Sostenible en Destino, con dos millones de euros de fondos Next Generation, que aprobó el Consello da Xunta. La tercera razón responde a dar cumplimiento a varios acuerdos plenarios aprobados sin respaldo económico, como la creación de un monumento en la memoria de los represaliados como consecuencia de la Guerra Civil, la redacción del estudio técnico que permita evaluar la viabilidad de la mejora de carretera entre las glorietas de Xarás y del cruce de O Vilar (DP-7301), por Frións (DP-7301), como alternativa a la variante.