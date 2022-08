El Gobierno de A Pobra convocará un concurso de ideas para elaborar un monumento contra la violencia de género

El Gobierno local de A Pobra do Cararmiñal anunció este mediodía que, tal y como acordó la última reunión de su equipo de gobierno, va a convocar este año un concurso de idea para elaborar un monumento genérico contra la violencia de género, y no algo específico en homenaje a Diana Quer, aunque el alcalde, Xosé Lois Piñeiro, detalló que todo eso dependerá de la propuesta que surja del referido proceso. De esta manera respondió a la petición realizada hace casi una semana en su perfil personal en redes sociales por Juan Carlos Quer, padre de la malograda adolescente madrileña, que fue secuestrada y asesinada por el rianxeiro José enrique Abuín Gey, alias "O Chiclé". Lo hizo en una comparecencia ante los medios de comunicación que "contabamos que non era necesario dar, pero que finalmente consideramos que si" y que "non o fixemos antes por considerar que unha publicación nunha rede social sexa a maneira de dirixirse ao Concello ou a esta Alcaldía". Sin embargo, el regidor local justificó el paso que acababan de dar "por cómo se está interpretando na sociedade e xente que saca conclusións que nada teñen que ver coa realidade".





Piñeiro declaró que, después de haber mantenido dos entrevistas con él y remitirles un escrito con su petición, Juan Carlos Quer hizo una publicación en redes sociales sin que este año se hubiera puesto en contacto con el Concello ni con él como alcalde para saber en qué situación se encontraba su petición, pese a que conoce el número de teléfono de la Administración local y que incluso tiene su número personal, que ha utilizado otras veces para ponerse en contacto y solicitar una cita, precisando que siempre se le recibió cuando lo solicitó. Concretó que las dos veces que estuvo en la Alcaldía fueron el 15 de noviembre de 20198 y el 25 de septiembre de 2020, y que el 16 de octubre le remitió un escrito en el que solicitaba la realización de una sencilla obra escultórica en memoria de Diana y del resto de las víctimas de la violencia sobre la mujer, como la que se hizo en Pozuelo de Alarcón, con un busto y una plaza con su nombre.





Reuniones con Juan Carlos Quer

De la primera reunión con Juan Carlos Quer, el alcalde pobrense indicó que el padre de Diana le expresó su deseo de tener una escultura relacionada con su hija y que se instalara en donde al Ayuntamiento le pareciera oportuno. Xosé Lois Piñeiro añadió que fue en la segunda reunión en la que le respondió al padre de la joven madrileña que estaba dispuesto a hacer algo así contra la violencia de género y los asesinatos machistas, pero no especificándolo en la figura de ella, "porque aquí hai máis vítimas da violencia de xénero, coma no resto de Galicia, de España e do mundo". El mandatario agregó que en esa obra escultórica se podría hacer una referencia específica a Diana Quer o a Rocío Feijóo, asesinada en el que fue otro crimen machista hace cuatro décadas en la villa , cuyo cadáver apareció en las marismas de As Xunqueiras y, de la que dijo, que ha caído en el olvido, así como otras relacionadas con A Pobra. En este sentido, el alcalde reconoció que el municipio sufrió esa lacra de la violencia de género en ocasiones puntuales. Por tanto, el alcalde de A Pobra considera que en aquel momento ya se le dio respuesta y le indicaron que le invitarían y podría asistir a la inauguración de ese monumento, siguiendo el protocolo en estos casos.





Xosé Lois Piñeiro subrayó que ellos no discriminan a ninguna mujer que sufra violencia de género, "nin moito menos que sexa asasinada. maís ben ao contrario, pretendemos darlle o mesmo trato a todas, tanto ás ue tiveron unha grande repercusión mediática, como as que non a tiveron". El alcalde manifestó que "nós non politizamos, nin creamos ningún tipo de polémica, nin tan sequera incidimos na reclamación que fai o señor Juan Carlos Quer sobre a prisión permanente revisable e outras cousas", agregó que eso no es algo que incida en la decisión que tomaron él y su equipo de gobierno. "non entendemos esta polémica que se xenera nin que se non faga ver como un Concello non preocupado pola violencia de xénero", declaró el alcalde. A esas palabras, su compañera Charo Varela añadió que "estamos tristemente sorprendidos e cremos que non os merecemos este trato. O que aconteceu non é nada do que se está a transmitir".





La edila pobrense de Igualdade, que precisó que la reunión del Ejecutivo local en la que se decidió convocar el referido concurso de ideas tuvo lugar antes de que saltase la polémica por la reclamación pública de Juan Carlos Quer de una placa en homenaje a su hija y a las demás víctimas de violencia contra la mujer, incidió en lo apuntado por el alcalde de que a Juan Carlos Quer ya se le respondió positivamente que se iba a facer, aínda que é certo que non se fixo". Agregó que aún no tuvieron la oportunidad de explicárselo al padre de Diana, pero que también cree que debería ser el propio padre de Diana Quer quien les llamase antes de publicar nada y consultarles si tenían pensado hacer algo. "Incluso podería reprocharnos a demora, pero non que non se iba a facer", puntualizó el alcalde de A Pobra. Charo Varela y Xosé Lois Piñeiro recordaron que el 4 de febrero de 2018 se realizó en A Pobra un homenaje a Diana Quer, después de que el mandatario pobrense y el de Rianxo acudieron días antes, concretamente el 17 de enero, al funeral de la joven madrileña em Pozuelo de Alarcón, donde posteriormente se erigió un busto en su memoria y se le dedicó una plaza.





Pleno extraordinario

La concejala de Igualdade se refirió al pleno extraordinario que se convocó a petición del PP para abordar una moción en la que se solicitaba la celebración de unas jornadas en homenaje a Diana Quer y la realización en centros educativos y otras entidades de actividades divulgativas sobre la lacra de la violencia de género, pero que ni se hacía referencia a un monumento o escultura. En este sentido, dijo que fue su grupo político,, Nós Pobra, el que presentó una enmienda, que fue aprobada por unanimidad, para que se hiciera un monumento en contra de la violencia de género y se le diera especial atención a las mujeres que de alguna manera, como Diana Quer, fueron asesinadas en A Pobra o tcon relación directa con la localidad. "Sabemos que, parece ser, Diana non foi asasinada na Pobra, pero si foi secuestrada aquí", de ahí la referencia a ella, pero que hay otros casos de mujeres que sufren la lacra de la violencia de género más extrema -en el municipio hay 16 mujeres con órdenes de protección- y que deberían tener una mención o ser destacadas de alguna manera.





Varela justificó el hecho de que todavía no se llevase a cabo el cumplimiento de dicho acuerdo plenario en que el 2019 fue un año electoral y no tenían presupuesto, por lo que no se realizó, y que los dos años siguientes, 2020 y 2021, fueron difíciles por la pandemia, pese a que la partida destinada a Igualdade "foi enorme", pero no había dinero para erigir ese monumento, pero que en la última reunión del equipo de gobierno acordaron destinar una parte del remanente de tesorería a hacerlo. Xosé Lois Piñeiro apuntó que la petición de colocar una placa en memoria de Diana Quer y de las demás víctimas de la violencia contra la mujer es algo que hasta ahora nunca les había planteado Juan Carlos Quer y que lo hizo hace casi una semana en su perfil de redes sociales. "Si que hai unha placa en Pozuelo de Alarcón, un busto e o nome dunha praza, pero nós non faremos algo así específico sobre Diana, senón algo máis xenérico", incidió el alcalde de A Pobra do Caramiñal.