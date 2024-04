El Gobierno de A Pobra trabaja en la elaboración de una ordenanza de ruidos para atajar el problema que padecen los vecinos

El Ejecutivo local pobrense está trabajando en la elaboración de una ordenanza municipal sobre ruidos con el objetivo de atajar este problema que tantas molestias ocasiona a muchos vecinos de la localidad. Así lo dio a conocer el alcalde, José Carlos Vidal, en respuesta a una moción presentada por el grupo municipal del PP en la que advirtió que los ruidos del ocio nocturno, unidos al vandalismo y comportamientos incívicos, que de forma reiterada se producen en distintas zonas del municipio, están teniendo una especial incidencia en la Rúa Rafael Calleja, provocando que sus vecinos no puedan descansar por las noches. Los populares precisaron que los residentes tienen que padecer vibraciones dentro de sus viviendas y sufren “insomnio e medo por las actitudes incívicas, o que se reflexa na súa saúde”, y que “fartos de chamar á Policía Local e a Garda Civil, a algúns non lle quedou outro remedio que mudarse a vivendas de familiares para poder descansar”, y que los que no tienen esa posibilidad deben soportar como pueden las noches de los fines de semana.



El PP indicó que, después de muchas quejas de vecinos, preguntas y mociones presentadas por su grupo municipal en el pleno para solucionar esta problemática y hacer cumplir la normativa, “o problema segue latente e non se lle da solución algunha”. Por ello, solicita que se adquieran medios materiales precisos para verificar y hacer cumplir la normativa de ruidos y de horarios, que el Gobierno atienda de forma diligente a los vecinos, especialmente en las zonas donde existe más incidencia, y el alcalde y su gobierno adopten todas la medidas oportunas y necesarias para dar solución a esta problemática de forma urgente. Tanto el mandatario como el resto de portavoces de los partidos que integran el cuatripartito indicaron que compartían la preocupación de los vecinos y de los concejales del PP, pero ya anunciaron su voto en contra de la moción popular.



José Carlos Vidal manifestó que no están en contra de tomar medidas, precisando que hacen lo que medianamente pueden y que lo van a seguir haciendo ante “un problema complicado e difícil de atallar”, y agregó que la Policía Local dispone de un sonógrafo, pero que hace falta que sus agentes hagan un curso para que se puedan homologar las mediciones, y que además están mirando el tema de las sanciones y sobre cómo actuar, incluso con la colocación de alguna cámara en esa zona. Pero, el alcalde sostuvo que votaban en contra por la forma de la moción porque les parece oportunista y que “me queda a sensación de que o imos facer porque nolo pide o PP, e iso non nos gusta e non nos parece correcto”, precisó el regidor local.

"Pataleta"

La réplica del PP no se hizo esperar y su concejala dijo que esa postura es “unha pataleta”, y afirmó que no les sirve que “non nos vendan a boa vontade e disposición que teñen para arranxar os problemas dos veciños, que levan anos reiterando problemas e nos gustaría que, cantos antes, se acabasen os altercados e pudieran descansar e utilizar as súas casas”. Igualmente, agregó que el problema no es sólo de los fines de semana, sino también por la semana, indicando que a las doce y media de la madrugad del miércoles de la semana pasada un vecino tuvo que llamar a la Guardia Civil -el teléfono de la Policía Local al no tener patrulla- porque el local de abajo de su edificio “tiña a música a toda pastilla”.

Por otro lado, el pleno municipal de A Pobra acordó por unanimidad el nombramiento como juez de paz titular de la villa a José Francisco Domínguez Torres, mientras que como su sustituta se nombró a Helena García Olveira. Esa fue la propuesta del alcalde, José Carlos Vidal, y que se introdujo por urgencia como punto del orden del día, sin que se hubiera realizado el dictamen previo en las comisiones informativas, algo que el mandatario justificó en que al revisar el expediente se percataron que a uno de los dos aspirantes le faltaba por entregar un documento.

Otros acuerdos

El pleno de la corporación municipal de A Pobra dio su aprobación definitiva al presupuesto municipal para este año, que asciende a 9.163.339 euros, con el voto a favor de los 7 concejales del Gobierno y el contrario de 5 del PP -no asistió el portavoz, Manuel Durán, tras el fallecimiento de su madre la semana pasada-, por considerar que no es bueno ni el que merecen los vecinos. El Ejecutivo local desestimó las alegaciones del PP por considerar que no se ajustan a los supuestos que fija la ley.

La corporación local pobrense dio luz verde, con el voto favorable de los 7 ediles del Ejecutivo y la abstención de los 5 del PP, a la propuesta de la Alcaldía de delegación de los precios públicos en la junta de gobierno local, por razones de operatividad. Y se corrigió el error en el acuerdo plenario del 7 de febrero pues en lugar de una donación de fondos al Museo Valle-Inclán se trató de cesión.

Proceso selectivo

El Ayuntamiento pobrense anunció ayer la convocatoria de las pruebas selectivas mediante concurso-oposición para la cobertura en régimen laboral temporal de personal para el servicio de limpieza de oficinas e instalaciones municipales, una vez que se aprobaron las bases que regirán el mismo. Los interesados tienen de plazo hasta el 26 de abril para presentar su solicitud en el registro general del Concello o la sede electrónica municipal, donde está expuesta la información, así como en el tablón de anuncios del consistorio.