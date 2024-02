Gómez Besteiro reprocha a la Xunta que el Hospital do Barbanza tenga la mayor lista de espera para operarse

El candidato del PSdeG-PSOE a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, llamó ayer a “encher as urnas de votos socialistas para deixar atrás os recortes en Sanidade no Barbanza”. Lo hizo en un mitin en Boiro en el cierre del primer día de campaña, en el que criticó la gestión de la Sanidad por el PP en los últimos 15 años, poniendo el foco en que hay “menos profesionais, servizos e recursos” en los centros de salud. Reprochó la falta de medios que sufren pacientes y profesionales en el Hospital do Barbanza, con el resultado de que “nesta comarca hai a maior lista de espera de toda Galicia para unha operación, tendo que agardar de media 80 días”. Remarcó que eso es según los datos oficiales de la Xunta, de los que dijo que “son falsos” al no comenzar a contar los días hasta asignarse la fecha de la intervención en quirófano, en vez de cuando se solicita. Y lamentó que gente mayor tenga que desplazarse hasta 70 kilómetros a Santiago para la cita de especialista, algo que calificó de “intolerable”.

Gómez Besteiro, que intervino en un acto político en el auditorio de la casa de cultura de A Cachada junto al secretario xeral del PSdeG-PSOE, Valentín Formoso, las números 1 y 7 de la candidtura por la provincia de A Coruña, Patricia Iglesias y María Outeiral, y el alcalde boirense, José Ramón Romero. recordó que el área área sanitaria de Santiago-O Barbanza, "que ten algúns dos peores indicadores de toda Galicia, está xestionada por Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo", y apuntó a que que “calquera outra persoa con estes datos xa estaría cesada”. En este sentido, manifestó que "temos que saír á rúa e explicalo ben claro. Non vale resignarse, se queremos acabar co desmantelamento da sanidade que está a facer o PP, temos que encher as urnas de votos socialistas. O cambio en Galicia só virá da nosa man”.

Sector del mar

En materia pesquera, Gómez Besteiro se refirió a la "difícil perspectiva de futuro" que tiene el sector del mar en O Barbanza, precisando que en la actualidad conforma el 76% de la actividad económica de la comarca y tiene que afrontar grandes retos y desafíos de cara al futuro, "sendo o que máis preocupa a falla dun relevo xeracional ante a xubilación nos vindeiros dez anos do 60% dos traballadores", puntualizó. El candidto socialista incidió en la idea de la necesidad de “investir en formación para gañar o futuro”, con la implantación de Formación Profesional específica adaptada a los sectores productivos y que esté conectada con los productores la principal medida de impacto que pretende implanta si preside la Xunta de Galicia "como así xa solicitamos ao Executivo galego e foi rexeitado". “A pesca e o mar son parte indispensables da nosa vida, non podemos deixar que desapareza o que é un elemento esencial da nosa identidade como pobo”, añadió Besteiro.

De igual modo, durante el mitin en la villa boirense, destacó que la política de residencias y la dependencia también son uno de los cabalos de batalla de los socialistas en esta campaña. Por ello, Gómez Besteiro recordó que “dende que chegou o PP á Xunta non creou unha soa praza de residencia pública no Barbanza” a pesar de que, según indicó, sólo hay 250 pralas para más de 30.000 personas mayores de 65 añosen esta zona. Ante el proxecto de residencia pública para Ribeira, el candidato del PSOE puso en duda que la Xunta "non o paralice ou o atrase despois de perder a Alcaldía o pasado xuño". “Nós temos un modelo de residencias público, de centros pequenos, que custan en función da renda de cada un, preto das familias e no que a xente está coma na súa casa”, señaló un Besteiro que subrayó que ya aplicó este modelo en su mandato en la Diputación Provincial de Lugo. “Precisamos máis prazas, residencias máis humanas, que sexan como un fogar e unha Xunta que faga as inspeccións que deben nos centros privados”, concluyó.