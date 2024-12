La gran mayoría de los padres de los alumnos de la EEI "Fernández Varela" de A Pobra se oponen a su traslado

Un grupo de padres de los alumnos matriculados este curso en la Escola de Educación Infantil “Fernández Varela”, de A Pobra, rechazan la propuesta del Ayuntamiento de trasladar dicho centro a un edificio en desuso en el recinto escolar de Bandaseca, del colegio Salustiano Rey Eiras. Esos progenitores, que dejaron claro que no tienen problemas con ningún colegio ni escuela de la localidad, expresaron su malestar “por las formas y ocultación de la información e intenciones al respecto por parte del Ayuntamiento. Nos enteramos de la intención de cerrar el centro por conversaciones y manifestaciones particulares que la concejala de Educación, Amparo Cerecedo, tuvo con los profesores y la ANPA”, manifestó Estefanía López, madre de una alumna de dicha escuela. Desde la Consellería insisten en que no está en su hoja de ruta dicho cierre, pues sólo lo hacen si no hay matrícula suficiente y que no es el caso.



Estos padres señalaron que, al tener conocimiento de ello, solicitaron una reunión con el alcalde y la edila de Educación para que les informasen del tema y los motivos que les llevan a plantear esa propuesta, y a la que se convocó a todos los progenitores, que pudieron plantear dudas y opiniones. “Tras escuchar sus motivaciones, nos oponemos a la alternativa que se nos ofrece, ya que se trata de la Educación de nuestros hijos, tanto por la ubicación del centro como por su proyecto educativo, algo con lo que tampoco está de acuerdo el equipo docente de la escuela”, declaró López, quien agregó que realizaron una encuesta interna a los padres de los alumnos de la escuela y “sólo una persona votó a favor del cierre y traslado”.



Señalaron que uno de los motivos que les dieron para el traslado del centro es la bajada de matrículas, algo que ocurre en todos los colegios al disminuir el índice de natalidad, pero añadieron que “tampoco va a aumentar la matrícula aunque se traslade a los alumnos de la EEI ‘Fernández Varela’, de 3 a 6 años, al CEP Salustiano Rey Eiras, que en estos momentos cuenta con alumnos de otro grupo de edades. Estefanía López incidió en que en dicha escuela hay 51 alumnos distribuidos en 3 aulas mixtas de 17 alumnos, y que teniendo en cuenta que la ratio máxima en aulas mixtas es de 20 niños “esta escuela funcionando”, precisó esa madre.



Y comentó que el problema que se plantea afecta a los padres de posibles futuros alumnos y a todo el pueblo, ya que es un colegio de referencia, con más de 50 años de historia. “Un vecino que estudió aquí nos comentó que el terreno donde se ubica la EEI ‘Fernández Varela’ fue donado para la construcción de un colegio, y vamos a investigarlo, por lo que entonces no podría habilitarse como centro de salud, biblioteca, guardería u otros usos”. Estos progenitores señalaron que tras dos semanas transcurridas desde que hicieron la encuesta, están ante lo que consideran una “pasividad” en la defensa de la mayoría.