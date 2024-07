El grupo de artes escénicas Elas, de Ambar, estrenará el día 31 en Ribeira un espectáculo de danza experimental con objetos

El grupo de artes escénicas Elas, de la asociación Ambar, ofrecerá este próximo miércoles, a partir de las dos de la tarde, en la Praza Porta do Sol, el espectáculo de danza experimental con objetos “Ping Pong”, bajo la dirección de la coreógrafa visual y artista escénica ourensana Paula Quintas. Fue esta última la que detalló que se trata de una propuesta en la que llevan años tratando de desarrollar “con este colectivo tan rico”, pero que no se pudo desarrollar hasta hace un par de meses al no poder cuadrar antes sus agendas. Explicó que “a creación escénica é unha conversa, é un ping pong, algo que vai e algo que volve”. También precisó que, desde el trabajo corporal, con la abstracción del movimiento vinculado con objetos, van a generar una práctica escénica entendida coma una “mostra para compartila coa comunidade, que é un pouco o obxectivo: poñer en práctica e amosar ese traballo creativo dentro da aula”.



Elena Teira, coordinadora de Ambar, dijo que desde hace tres años trabajan en la profesionalización de las performances que realizan en Elas, y subrayó que no las identifican como propuestas de personas con diversidad y que tienen que estar presentes por esa condición, sino que se trata de “propostas de calidade nas que non necesariamente a diversidade ten que ver con eso. Elas teñen o rol de artistas e son un elemento fundamental”. Noelia Argibay, del grupo de artes escénicas Elas, expresó sentirse “encantada” de colaborar con diversos artistas como es ahora el caso de Paula Quintas, pero que es algo que ya experimentaron junto a Fran Sieira con “Mar Diverso” o Elena Salgueiro, entre otros. La concejala de Cultura, Antía Alberte, expresó el compromiso de su departamento para aportar visibilidad a estas creaciones escénicas y animó a la gente a presenciar este espectáculo.