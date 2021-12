La Guardia Civil custodia una céntrica casa en A Pobra donde sospecha que hay objetos robados

Agentes del cuartel boirense de la Guardia Civil custodian desde la mañana de ayer una vivienda de la Praza Valle-Inclán, en A Pobra, donde sospecha que puedan ocultarse objetos robados. Durante toda la jornada estuvieron esperando a que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Ribeira autorizase la entrada y registro en ese domicilio, pero esa orden no llegó, por lo que previsiblemente sea hoy la jueza del Número 1 la que decida al respecto.



Los investigadores del instituto armado creen que en ese inmueble puede guardarse la máquina de tabaco que los amigos de lo ajeno sustrajeron del bar Alameda, que se ubica en la planta baja de ese mismo edificio vigilado y que fue asaltado a las 5.30 de la madrugada de ayer. Este local hostelero, que regenta desde hace casi tres lustros Francisco Javier Paz, ya había sufrido otro robo a mediados de octubre pasado cuando los ladrones rompieron el cristal de la ventana y se llevaron el cajón de la registradora, que estaba abierto y en el que sólo había unas monedas para cambio, así como décimos de lotería, botellas de las bebidas alcohólicas más caras y una tablet, habiendo el seguro valorado los daños en unos 800 euros. En esta ocasión, también rompieron el cristal de una ventana y doblaron el aluminio de la reja con la que se trató de reforzar su seguridad, y abrieron otra ventana desde dentro para sacar la máquina de tabaco entera, que estaba casi nueva, al igual que la registradora, todo ello valorado en más de 4.000 euros. El bar Alameda forma parte de la amplia relación de locales hosteleros del entorno de los jardines Valle-Inclán que fueron objeto de robos en los dos últimos meses, registrándose dos o incluso tres en algunos de ellos.



Todos estos robos se vienen registrando en una época en la que la Policía Local no cuenta con efectivos suficientes para poder cubrir con patrullas todos los turnos, por lo que se suprimieron las de la noche, y la Guardia Civil tiene que atender una zona muy amplia. Desde la Asociación de Empresarios de A Pobra ya demandaron hace varias semanas al Concello una solución debido a la gravedad de la situación, pero por ahora la situación no ha cambiado. A esa petición se ha sumado el grupo municipal del PP, que puso de relieve “la inseguridad que se vive en nuestro municipio, en el que día si y día también se robos y altercados en nuestros comercios, bares y en algunas viviendas”. Por ello, los populares encabezados por Manolo Durán le solicitan de nuevo al Ejecutivo local que “se ponga las pilas” y dote de medios materiales necesarios a la Policía Local y que se refuerce su plantilla. Añadieron que en la reunión que el alcalde tuvo hace semanas con los hosteleros les aportó como solución que pongan más rejas e incluso que duerman en los locales.