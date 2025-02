Una hamburguesa, charlas y colaboración de mujeres de talleres de memoria de Cruz Roja conforman la programación del (M en Boiro

El Centro de Información á Muller (CIM) de Boiro organiza, en un trabajo transversal con entidades sociales, como Cruz Roja, o el sector hostelero, representado por el local GinLab, una serie de actividades para marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El acto central por el 8M tendrá lugar el viernes de la próxima semana, 7 de marzo, a partir de las once de la mañana, con la lectura del manifiesto institucional en el vestíbulo del consistorio, y contará con el acompañamiento de la Escola de Música de Boiro.

En la víspera de esa jornada, el de marzo, serán las participantes en los talleres de memoria da Cruz Roja de la localidad boirense las que intervendrán en un programa del IES Praia Barraña denominado “As mulleres, motor da nosa vida”, a través del que contarán a los alumnos sus vivencias en cuanto a su trabajo fuera de casa, "no que foron pioneiras, ademais de dedicarse aos coidados”, indicaron desde Cruz Roja.

Para dar visibilidad y promover este día y al propio CIM, el local GinLab ofrecerá durante todo el próximo mes una hamburguesa especial llamada "Naomi Parker", en homenaje a la estadounidense que es un icono del feminismo y que dio lugar al conocido cartel de la mujer con el mono de trabajo y pañuelo de la campaña "We can do it" en el puño, tal y como reconoció su gerente.

Además, desde el Ayuntamiento se informó que se continúa con el programa de actividades "Muller e Saúde", que en marzo contará con charlas y formaciones, que se desarrollarán en el centro social de Abanqueiro. La primera de ellas será el día 14, entre las 16.00 y 20.00 horas, con una ponencia sobre “Recursos básicos para a xestión emocional” para disponer de las herramientas necesarias para ello y organización para mejorar la calidad de vida.

El día 2, en la misma franja horaria, se hablará de "Estilos de vida saudables - mindfundelss”, que se basa en conocer la importancia del estilo de vida -ocio-) en el bienestar personal y mantenimiento del contacto directo de la persona con el entorno. Y el 28 se desarrollará la charla sobre “Xardinería terapéutica” para emplear la interacción con la naturaleza y el cuidado de las plantas para promover mejoras en las esferas física, cognitiva, emocional y social de las personas.

Y los días 5, 12 y 26 de abril tendrán lugar sesiones de entrenamiento de suelo pélvico, y el 21 de junio será la fecha en la que se celebrará un nuevo curso de autodefensa. Para participar en las actividades es preciso realizar una inscripción previa en el CIM de Boiro a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico cim@boiro.org o bien llamando al número de teléfono de contacto 669 582 674.