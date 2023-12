Herida una mujer en un accidente de tráfico entre dos coches y un camión en el lugar boirense de Vilariño

La carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, de Padrón a Ribeira, a la altura del kilómetro 21, en la recta del lugar de Vilariño, en la parroquia boirense de Cespón, junto al restaurante Florida, fue escenario en torno a las siete menos cinco minutos de esta tarde de un accidente de tráfico debido a la colisión en la que se vieron implicados dos coches, un Nissan Juke y un Volkswagen Passat, y un camión de la marca Mercedes de una empresa de grúas. Fue un particular el que a esa hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo ocurrido e indicaba que se precisaba asistencia sanitaria para una mujer que estaba dentro de uno de los vehículos siniestrados.

Hasta el lugar fue movilizada la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, junto con el compañero de Ribeira que se trasladó desde las instalaciones en la capital barbanzana, que hoy estaban cerradas al no contar con personal suficiente para atender los servicios mínimos. Fueron los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e de Salvamento de A Coruña los que comunicaron que la víctima, una mujer de 65 años, vecina de Porto do Son y que iba de acompañante en el Nissan Juke, estaba aturdida y que se quejaba de dolor cervical y en el pecho, pero que no había personas atrapadas. Posteriormente, se tuvo conocimiento de que el conductor de ese vehículo, un varón, también de 65 años y vecino de la localidad sonense, se quejaba de un hombro.

También se pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, así como a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil, ambos de Boiro, y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias atendió a los heridos in situ y procedió a la inmovilización de ambos, para seguidamente trasladarlos con pronóstico leve al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. A causa del accidente de circulación, se están registrando importantes retenciones en la zona, por lo que fue necesario regular el tráfico, desviándolo por pistas cercanas a la carretera principal.