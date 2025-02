Herida una persona en un accidente de tráfico en la cuesta de Espiñeira, en Boiro

Una persona resultó herida en un accidente de tráfico registrado en torno a las cinco de esta tarde en la cuesta de Espiñeira, que comunica la rotonda de Cimadevila con el acceso a la Autovía do Barbanza y la carretera provincial DP-110, de Noia a Boiro, entre otros lugares. Fue un particular el que a las 17.11 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se acababa de registrar una salida de vía de un vehículo a la altura de la intersección con el vial que da acceso al cuartel de la Guardia Civil de la localidad, e indicaba que una persona se quejaba de dolor en el pecho.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-016, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima y, tras su inmovilización, procedió a trasladarla al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.

También se informó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y al servicio municipal de Protección Civil boirense, así como a la dotación de guardia del parque de Bomberos de Boiro, que ya no se desplazó al no ser necesarios sus servicios. La Policía Local boirense no fue avisada al carecer de servicio esta tarde.