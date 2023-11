Herida una persona en un atropello en el cruce de Corrubedo de acceso al puerto

Un hombre resultó herido en un accidente de tráfico registrado poco antes de las ocho de esta tarde en la carretera de Corrubedo, a la altura del cruce de acceso al puerto de dicha parroquia ribeirense. Según indicaron algunos testigos, la víctima fue atropellada por un vehículo, una furgoneta Citroën Berlingo, que al parecer circulaba despacio pero no vio como el peatón irrumpió de repente en la calzada en el momento en que pasaba por ese tramo, aunque se desconocen los detalles sobre cómo se produjo el mismo.

Un particular contactó a las 19.53 horas con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido y fue entonces cuando desde dicho servicio de coordinación de las incidencias se informó del mismo a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, a la Policía Local y al Grupo de Apoio Emerxencias Municipal (GAEM), ambos de Ribeira, a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro. Estos últimos, que están trabajando en sus instalaciones con un compañero de Ribeira, debido a que el parque de la capital barbanzana se encuentra cerrado por falta de personal, algo que previsiblemente se repetirá mañana y al día siguiente hasta las nueve de la mañana del jueves, ya no se movilizaron debido a que no había atrapados.

Unxencias Sanitarias de Galicia-061 acudió con una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal médico inmovilizó a la víctima y, según parece, también tuvo que ser amarrado debido a que estaba muy alterado y gritaba, para seguidamente proceder a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. Según parece, una patrulla de la Policía Local y otra de la comisaría habían estado, aproximadamente, media hora antes con esa persona, tras recibirse un aviuso de su hermano alertando que supuestamente estaba protagonizando un incidente en el domicilio familiar, y le advirtieron que si mantenía su actitud lo acabarían llevando detenido. Poco después fue cuando se registró el referido atropello.

Cabe recordar que por la persona que resultó ahora atropellada se llegó a movilizar a última hora de la tarde del pasado 19 de julio hasta Corrubedo al helicóptero medicalizado H3 de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en Santiago, junto a un amplio dispositivo por tierra, a Corrubedo tras recibirse el aviso de una persona que no reside habitualmente en esa parroquia ribeirense y que alertó de que había alguien tirado en el suelo y que no respondía a estímulos externos, por lo que entendía que precisaba de asistencia sanitaria. Sin embargo, cuando estaban llegando los medios a donde se encontraba tirado, se levantó y huyó de allí a toda velocidad, y todo quedó en una falsa alarma. En la zona también recordaron que con anterioridad ya protagonizó otro suceso de similares características, aunque en aquella ocasión sólo había acudido la ambulancia, pero antes de que sus técnicos de emergencias sanitarias se hicieran cargo de él se levantó y se marchó.