Herida una septuagenaria tras un atropello en Bretal, en Ribeira

Una mujer de 76 años, cuya identidad responde a las iniciales M.M.D.M., resultó herida con politraumatismos, al tener varias articulaciones afectadas, como consecuencia de un atropello registrado en torno a la una y media de esta tarde en las inmediaciones de la iglesia de Bretal, en la parroquia de Olveira. Al parecer, el suceso se registró coincidiendo con la salida de un funeral, cuando la comitiva fúnebre se dirigía al cementerio para el entierro, y la septuagenaria, que se apoyaba en una muleta, salió del templo hacia un lateral en donde se ubica un aparcamiento y al cruzar la calzada fue arrollado por un coche, que la tiró sobre el asfalto. Como curiosidad, según indicaron algunos testigos, el acto de exhumación del cadáver se vio interrumpido duante unos instantes, pues empezó a comentarse que la víctima pudier hber sido la madre del fallecido, algo que finalmente se comprobó que no había sido cierto.

Un particular contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), en la que la víctima, que se encontraba consciente y no estaba atrapada, aunque presentaba varias heridas, fue inmovilizada por su personal técnico y posteriormente procedió a su evacuación al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera la atención que precisaba. Desde el 061 se contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) para informar de lo sucedido y fue entonces cuando desde dicho servicio se informó a la Policía Local de Ribeira, que acudiió con una patrulla, pero al llegar al lugar no vio nada delante de la iglesia, tal y como había indicado el alertante; al Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM), que ya no se movilizó al haberse procedido al traslado de la mujer herida al complejo asistencial situado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, por la que en estos momentos se está esperando para que se haga cargo de la instrucción del atestado del atropello, incluyendo la declaración del conductor implicado.