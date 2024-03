Heridas una conductora y su hija menor de edad en una colisión entre una furgoneta y un coche en Comoxo

Una conductora y su hija menor de edad resultaron heridas como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las diez menos cinco de la pasada noche en la carretera de titularidad provincial DP-1105, de Noia a Boiro, a la altura del kilómetro 11, a su paso por el lugar boirense de Comoxo. Fue un particular el que a la hora referida contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para dar cuenta del siniestro, consistente en una colisión entre una furgoneta Mercedes Vitto y un coche de la marcha Kía, y sus gestores dieron traslado de los hechos a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias les prestó una primera asistencia in situ a las víctimas, para finalmente proceder a la evacuación de la niña al área de Urxencias del Hospital do Barbanza, según informaron desde el 061.

Igualmente, se informó los Bomberos del parque comarcal de Boiro, que acudió con su dotación de guardia para atender a los heridos y proceder a la limpieza de la vía después de que el servicio de grúa retiró los vehículos accidentados, y se pudo restablecer la normalidad en la circulación rodada en la vía en torno a la pasada medianoche. Desde el 112 Galicia también se comunicó lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que acudió con una patrulla, que se encarga de instruir el correspondiente atestado, y al servicio municipal de Protección Civil boirense.