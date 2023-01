Heridas dos personas en un accidente de tráfico registrado esta mañana en Boiro

Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado a primera hora de esta mañana en la carretera de titularidad provincial DP--1105, entre Noia y Boiro, a la entrada de Cures, a la altura del punto kilométrico 10. El siniestro se registró poco antes de las nueve y veinte de esta mañana a consecuencia de una colisión por alcance entre dos vehículos, resultando heridos dos hombres, cuyas identidades responden a las iniciales D.J.Q.A. y F.T,M., de 37 y 78 años, respectivamente. Fue un particular el que en torno a la hora mencionada contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de que se había producido ese siniestro y que había personas heridas, aunque ninguna de ellas estaba atrapada.

Igualmente, dicho servicio de coordinación de emergencias también recibió un aviso a través del sistema de alerta e-call de uno de los vehículos implicados y que indicaba que había sufrido una colisión por alcance. Desde el 112 se informó a Urxencias Santiarias de Galicia-061, que desplazó al lugar de los hechos a un aambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico atendió a las víctimas inicialmente in situ y, tras su inmovilización, se procedió a su evacuación al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. También puso los hechos en conocimiento del servicio municipal de Protección Civil, del parque comarcal de Bomberos -no fue necesaria su intervención al no haber atrapados- y de la Policía Local -su unico agente de servicio no acudió al lugar al no ser una carretera de competencia de dicho cuerpo municipal-, todos ellos de Boiro, así como de la Guardia Civil de Tráfico, que movilizó a una patrulla de su destacamento de Santuiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.