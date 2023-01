Heridas dos personas en un accidente de tráfico en la rotonda del final de la Autovía do Barbanza en Ribeira

Dos personas resultaron heridas y fueron evacuadas, tras su inmovilización por parte del personal técnico, en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital do Barbanza cono consecuencia de las heridas que sufrieron en un accidente de tráfico registrado poco después de las siete de esta mañana en la rotonda del final de la Autovía do Barbanza y de la carretera de titularidad autonómica AC-305 (Cee-Ribeira), en el lugar de Xarás, en Ribeira. El siniestro se produjo debido a una colisión frontolateral entre un vehículo que circulaba por medio de dicha glorieta y otro coche que se incorporaba a la misma desde uno de los accesos. En el siniestro se vieron implicados un Seat Altea y un Renault Megane.

Dos ocupantes de este último vehículo, un hombre y una mujer de 23 y 36 años, cuyas identidades responden a las iniciales A.S.P. y A.M.G.C., respectivamente, y que recibió el impacto en el lateral derecho, fueron las que sufrieron lesiones, quejándose principalmente de dolores cervicales, pero estaban liberadas y accesibles. Además de los servicios sanitarios mencionados, al lugar del suceso se movilizaron los Bomberos y la Policía Local de Ribeira, así como la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Tráfico de Santiago de Compsotela, que se encarga de insruir el atestado, al tratarse de un vial de su competencia.

Por otro lado, poco antes de las ocho de esta mañana se tuvo conocimiento de un coche volcado en el arcén de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 29, junto la salida del lugar pobrense de A Mercé, en la calzada en dirección hacia Boiro. El alertante cree que ello se debidó a una salida de vía, pero no se pudo detener para realizar comprobaciones. Desde el centro de control de la AG-11 se confirmó al 112 Galicia que el coche siniestrado no obstaculizaba la circulación por la calzada y además indicaba que no había nadie en el interior del vehículo. Desde el centro integrado de atención a las emergencias se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que iba a desplazar al lugar una ambulancia pero posteriormente fue anulada; a la dotación del parque comarcal de Bomberos, que tampoco llegaron a intervenir al no haber atrapados; a la agrupación de Protección Civil y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.