Herido un ciclista al ser atropellado en la carretera de Boiro hacia Abanqueiro

Un ciclista de 68 años resultó herido a primera hora de esta tarde al ser atropellado por un vehículo cuando circulaba por la carretera de titularidad provincial DP-1107, de Boiro a Abanqueiro, a la altura de la depuradora Paquito SL. El suceso tuvo lugar en torno a las 15.25 horas y hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, con base en el lugar boirense de O Saltiño, cuyo personal ltécnico atendió al ciclista en el lugar del accidente y contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se informó a la Policía Local, que se encarga de instruir el atestado, y al servicio municipal de Protección Civil.





De igual modo, se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, que no pudo enviar a una patrulla al no tener ninguna disponible, y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro que, en este caso, tampoco llegaron a desplazarse al sitio al no ser necesaria su intervención, pues la víctima estaba liberada. El herido, tras ser inmovilizado, fue introducido en el vehículo asistencial y se procedió a su evacuación al Hospital do Barbanza, en cuyo servicio de Urxencias fue atendido de las lesiones y heridas que presentaba, así como realizarle las pruebas pèrtinentes.