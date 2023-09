Herido un conductor después de que su coche atropellase a un jabalí en la Autovía do Barbanza, en A Pobra

Un joven conductor de un Seat León resultó herido, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco en torno a las once y veinticinco minutos de esta pasada noche en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del punto kilométrico 30,500, cerca de la salida norte, en el lugar de A Mercé. Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de que ese vehículo acababa de atropellar a un jabalí que se le cruzó en medio de la calzada y no pudo esquivarlo, con lo que se produjo el fuerte impacto, y que la persona que iba a los mandos del referido automóvil precisaba de asistencia sanitaria

Fue entonces cuando desde dicho servicio de coordinación de incidencias se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hast el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera atención, lo inmovilizó y procedió a su traslado al Área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que la víctima recibiera la asistencia médica que precisaba, aunque las heridas que presentaba no aparentaban revestir gravedad.

También acudieron efectivos de la Guardia Civil del puesto principal de Boiro y miembros de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, que señalizaron el accidente y estuvieron regulando el tráfico rodado pues era noche cerrada y la visibilidad era reducida. Posteriormente, hasta el lugar del siniestro acudió un equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir las diligencias del accidente.