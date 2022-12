Herido un conductor que se precipitó con su coche al agua en el muelle de Cabo de Cruz

Un conductor de edad avanzada se precipitó esta noche con su vehículo a la zona de agua del muelle de Cabo de Cruz, en la zona próxima a la lonja. El suceso ocurrió en torno a las 23.30 horas cuando, por razones que se desconocen, aunque se sospecha que el automovilista no se percató de que se acababa la zona de hormigón, un coche de la marca Citroën acabó cayendo al agua. Al lugar del suceso se movilizó la dotación del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como una patrulla de la Guardia Civil, efectivos del servicio municipal de Protección Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuó a la víctima al Hospital do Barbanza, así como un buzo que colaboró en las labores de rescate de la víctima, que no estaba atrapado, pero que necesitó ayuda para poder salir del agua. Se está a la espera de contar con la colaboración de una grúa para que se pueda `proceder a la retirada del vhículo del agua.