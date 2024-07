Herido un motorista en un accidente de tráfico con un coche en la Rúa do Norte, en Palmeira

El conductor de una motocicleta Zontes, cuya identidad responde a las iniciales A.S.G., de 44 años y vecino de Brión, resultó herido de diversa consideración en un accidente de tráfico registrado a las once menos veinte de esta noche en la Rúa do Norte, en el principal núcleo de población de Palmeira, en Ribeira. Al parecer, el siniestro se debió a una colisión entre su vehículo de dos ruedas y un Peugeot 207 en la zona del cruce de la travesía de la carretera comarcal AC-305 con el vial que lleva hacia el puerto palmeirense, junto un supermercado. Fue un particular el que a la hora referida contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emergencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, especificando que el piloto de la moto había resultado herido y que precisaba atención sanitaria. Con la información facilitada por el alertante, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a su ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la capital barbanzana, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias atendió a la víctima in situ y, con la colaboración de las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y Boiro y del Grupo de Atención ás Emergencias Municipal (GAEM), lo inmovilizó con collarín y lo subió a la camilla, donde lo introdujo en un colchón de vacío, para meterlo en el vehículo asistencial y proceder a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. También avisaron a la Policía Local ribeirense, que cuenta con un solo efectivo para la guardia de esta noche y que se tiene que hacer cargo del accidente hasta la llegada del equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela que, según algunas informaciones, se encuentra de camino hacia Palmeira para hacerse cargo de la instrucción. Una patrulla de la Policía Nacional acudió en su auxilio para regular la circulación rodada dando paso alternativo por el carril que está libre. Sin embargo, en el momento en que intervinieron el personal del 061 y de emergencias no se pudo pasar y el tráfico fue desviado por viales secundarios o bien los vehículos dieron vuelta o esperaron a que la calzada se reabriera al tráfico.