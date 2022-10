Un coche se da a la fuga tras dejar herido a un motorista en el lugar boirense de Ancados

Un motorita de edad avanzada resultó herido en un accidente de tráfico registrado poco antes de las cinco de esta tarde en las inmediaciones de la rampa de Ancados, en la parroquia boirense de Abanqueiro, y que se debió a una colisisón entre su ciclomotor y un coche de color rojo, que se dio a la fuga, según indicaron testigos del suceso.





Fue un particular el que avisó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia sobre ese siniestro y desde dicho servicio asitencial se movilizó una ambulancia al lugar y también dio traslado al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, desde donde se informó a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil, ambos de Boiro, que se desplazaron al lugar, al igual que a la Guardia Civil del cuartel de Boiro. También e avisó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que no acudió a esta incidencia al no haber atrapados y no ser precisa su intervención, además de que en ese momento fue movilizada por un incendio en un establecimiento hostelero de Padrón.





El personal técnico de la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del 061 agendió in situ a la víctima, procediendo a su inmovilización y seguidamente se la trasladó al área de Urxencoas del Hospital do Barbanza. La Policía Local estuvo buscando el coche implicado en el accidente con el ciclomotor, pero el resultado fue infructuoso. Da información recabada por los agentes municipales se dio traslado a la Benemérita, que se la trasladçó a sus compañeros del desacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, que se encargan de instruir el atestado correspondiente.