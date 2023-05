Herido un septuagenario al caer al suelo tras tropezar con una loseta levantada en el Malecón de Ribeira

Un hombre de unos 70 años resultó herido ayer al mediodía al caer al suelo después de que tropezó con una loseta que estaba levantada en una acera de la Avenida do Malecón, a la altura del bar La Estación. Fue un particular que presenció los hechos y que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para solicitar asistencia sanitaria para la víctima. Desde dicho servicio de coordinación se pusieron los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico inmovilizó al septuagenario, que se quejaba principalmente de un fuerte dolor en un brazo, y seguidamente fue evacuado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. También acudió una patrulla de la Policía Local ribeirense, que tomó fotografías del estado de la loseta que supuestamente causó el accidente, y elaborará un informe sobre los hechos y en el que se recomiende la reparación de la misma.

Por otro lado, durante el desarrollo del mercadillo ambulante celebrado durante la mañana de ayer se registró el robo de numerosas carteras, con dinero, tarjetas de crédito y documentación, así como juegos de llaves, teléfonos móviles y otros efectos. Varios de los afectados contactaron con la Policía Local para informar de lo ocurrido y allí se les dieron instrucciones para que, de considerarlo oportuno, presentaran la correspondiente denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía con sede en al Avenida das Airós, en la zona ribeirense de Fontán-O Touro. Además, los agentes municipales tuvieron durante la jornada de ayer bastante trabajo con la regulación del tráfico en el entorno del complejo polideportivo de A Fieiteira, debido a la gran concentración de vehículos, tanto autobuses como vehículos particulares, que acudieron hasta esa zona con motivo de la disputa de un torneo solidario de fútbol base.