Heridos cuatro jóvenes en una colisión entre dos vehículos en las curvas del parque de San Roque, en Ribeira

La carretera de titularidad provincial DP-7301, entre las rotondas del cruce de O Vilar y de Xarás, a la altura de las curvas de la entrada al parque periurbano de San Roque, fue escenario en las primeras horas de esta noche de un accidente de tráfico en el que resultaron heridas cuatro personas jóvenes. El siniestro, que se registró en torno a las nueve y veinte de esta noche, consistorio en una colisión lateral entre dos vehículos, un modelo antiguo del Ford Mondeo, a los mandos de un hombre de 75 años, que iba en dirección hacia Aguiño, y otro Ford Mondeo más moderno en el que iban cuatro ocupantes, dos hombres y dos mujeres que rondan la treintean de años, y que fueron los que resultaron heridos, inicialmente, de carácter leve.

Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando que había personas heridas, pero que no estaban atrapadas. Con esa información, hasta el lugar del accidente de circulación se movilizó una patrulla de la Policía Local de Ribeira, que estuvo atendiendo al conductor del Ford Mondeo y también regulando el tráfico rodado, dando paso alternativo debido a que uno de los coches quedó bloqueando uno de los carriles de circulación.

También se avisó a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias atendió a los heridos, procediendo a su inmovilización y seguidamente trasladó a todos juntos al Servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que pudieran recibir la asistencia médica que precisaban, a donde también acudió el conductor septuagenario que se vio implicado en este accidente de tráfico al llevarlo una familiar que se presentó en el lugar del suceso.

También se informó al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que se desplazó hasta el lugar para colaborar durante la intervención, y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, pero en este caso ya no fueron movilizados al no ser necesaria su intervención al no haber atrapados, ni ser necesaria la limpieza de la calzada.

Igualmente, acudió un equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que llegó en torno a las once de esta noche al lugar del siniestro y es el que se encarga de instruir las diligencias por el accidente al tratarse de una carretera de su competencia. Al cierre de esta edición, un operario de la empresa Grúas Galicia estaba aguardando arecibir la autorización de los agentes instructores para proceder a la retirada de los vehículos siniestrados.