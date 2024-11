Heridos un piloto en una caída de moto en Carreira y un anciano atropellado en Palmeira, en Ribeira

Dos hombres resultaron heridos de diversa consideración a consecuencia de sendos accidentes de tráfico ocurridos ayer y en los que se vieron implicados en carreteras de Ribeira. Uno de ellos se registró a la una y cuarto de la tarde en el vial que comunica el lugar de Campos (Carreira) con Aguiño por los lugares de Vixán y A Graña. La víctima fue un motorista de 60 años, J.A.D.O., cuya motocicleta acababa de rebasar las curvas de A Muiñeira y se incorporó al vial provincial DP-7306 cuando se encontró de frente un tráiler que estaba rebasando a un coche que se detuvo en el margen derecho de la calzada, por lo que el piloto frenó a la altura de un paso de peatones y cayó sobre el asfalto, saliendo despedida únicamente la motocicleta, que impactó contra el vehículo pesado. La víctima se quejaba, sobre todo, de dolor en una rodilla.



Fue un particular el que contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desde donde se movilizó una ambulancia asistencial, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia, lo inmovilizó y lo subió a una camilla con la colaboración de los efectivos del GAEM de Ribeira, para seguidamente proceder a su traslado al Hospital do Barbanza. Desde el 061 se dio traslado del suceso al 112 Galicia, cuyos gestores pusieron los hechos en conocimiento del referido GAEM y de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encargará de instruir el atestado correspondiente. Además, al lugar del siniestro se movilizó una patrulla de la Policía Local de Ribeira, que recabó información de lo ocurrido y reguló la circulación rodada en ese lugar debido a que la calzada estaba bloqueada, pero se restableció una vez que la ambulancia se llevó al herido.



Por otro lado, un octogenario resultó herido al salir despedido por el aire tras ser atropellado en la carretera autonómica AC-309, en el tramo denominado Avenida da Paz, entre los lugares de A Carballa y As Saíñas, en la parroquia ribeirense de Palmeira. El suceso se registró a las 17.00 horas y fue un particular el que llamó al 061 para comunicar lo sucedido, precisando que la víctima, pese a estar consciente, necesitaba asistencia sanitaria, por lo que se movilizó hasta el lugar del suceso a una ambulancia con el equipo médico del PAC de Ribeira que, junto con el personal técnico de emergencias sanitaria, le prestó una primera asistencia al herido, para seguidamente proceder a su traslado al Hospital do Barbanza. El 061 comunicó esa incidencia al 112, que informó a la Policía Local y GAEM, ambos de Ribeira.



Al parecer, la víctima indicó que irrumpió en la vía pública debido a que se le escapó el perro e inició su persecución cuando por el mismo vial circulaba en dirección hacia la rotonda de As Saíñas un BMW Serie 1, conducido por una mujer de 30 años, que lo arrolló. Ahora será la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela la que se deberá encargar de instruir el atestado para depurar responsabilidades, pues se trata de una carretera de su competencia.