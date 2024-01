Herido un conductor en una colisión frontolateral entre dos vehículos en el acceso de la AG-11 en Isorna hacia Boiro

El vial de acceso desde la rotonda de Isorna, en Rianxo, hacia la Autovía do Barbanza en la incorporación hacia Boiro, A Pobra y Ribeira, o con procedencia de esas localidades, fue escenario en torno a las dos y cuarto de esta tarde de un accidente de tráfico en el que resultó herido, inicialmente de carácter leve, el conductor de uno de los dos coches implicados en una colisión frontolateral. En el siniestro se vieron implicados un Citroën C6, a cuyos mandos iba un vecino de Pontevedra de mediana edad, que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, que indicaba que precisaba asistencia sanitaria y precisaba que, aunque no estaba atrapado, no podía abrir las puertas de su vehículo. Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma también recibían la llamada de la conductora del otro vehículo implicado en el siniestro, un Renault Clío, aunque indicaba que ella no precisaba atención médica.



Con esa información, desde el 112 Galicia se pusieron los hechos en conocimiento de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que cuando llegaron se encontraron con el conductor herido fuera del automóvil, del que había podido salir tras forzar la puerta del copiloto, pues la suya estaba bloqueada. También acudió una ambulancia de Soporte Vital Básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con base en O Saltiño, en Boiro, cuyo personal técnico inmovilizó a la víctima, que se quejaba de dolor cervical, y procedió a su traslado a un hospital de Santiago de Compostela. Desde el 112 también indicaron que sus gestores informaron al destacamento de la Guardia Civil de Tráfico en la capital de Galicia, para que se encargue de la instrucción del atestado, a la Policía Local de Rianxo y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de dicha localidad.