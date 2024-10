Un historiador desvela la relación de A Pobra y el naufragio del vapor "Santa Isabel", con diez vecinos entre su tripulación

A Pobra indagó este pasado fin de semana en su pasado a través de las séptimas jornadas de divulgación histórica y patrimonial, centradas en arqueología, historia, onomástica y literatura. En el evento, denominado “A Pobra no tempo”, fue el historiador Xosé María Fernández quien disertó sobre el naufragio frente a la costa de Sálvora del vapor “Santa Isabel” y A Pobra do Caramiñal, dando a conocer que el que se llegó a llamar “El Titanic gallego” viajaban en la parte de tripulación 10 vecinos de la villa, de los que ocho fallecieron y dos salvaron la vida: “un fogueiro de 33 anos e un mariñeiro que ese día non de atopaba a bordo por estar de permiso na casa”. Dio a conocer la relación de Valle-Inclán con esa embarcación, pues indicó que el creador del esperpento quiso escribir una obra sobre ese hundimiento: “As mulleres de Sálvora: traxedia grega”.



La jornada, que abrió el alcalde, José Carlos Vidal, quien dio a conocer la reciente compra del Castro da Croa, permitió que se desgranasen los primeros resultados de las excavaciones de julio en la Corte do Santo, en un meandro del Río das Pedras, por parte del arqueólogo Mario Ramos, que dirigió la prospección de lo que se consideró un eremitorio de naturaleza eclesiástica y que funcionó como parte de un proceso de expansión de los poderes feudales. Este ponente destacó las particularidades del yacimiento, con muros de cachotería de piedra granítica, de grosor considerable, y desveló que se encontró losa, dos trozos de cerámica y de naturaleza eclesiástica, y precisó que esa averiguación no constata que allí vivió alguien, pero si que fue utilizado y que su proceso de abandono fue premeditado y ordenado entre finales de los siglos XIII y XIV, como dijo que evidencian las muestras de carbones.



Ana Isabel Boullón, lingüista e académica da Real Academia Galega habló de los apellidos en A Pobra, diferenciando los patronímicos, como Pérez, Fernández o González, que suelen configurarse con el nombre del padre añadiendo el sufijo -ez-; toponímicos, como Davila -hay muchos con ese apellido, pues a los de A Pobra se les consideraba que eran de la villa-, Santiago o Cameán, según el lugar de donde procede o vive, y lexicales, como Romero, Santos o Mariño, con raíz en apodos, características o profesión.

La pedagoga Pilar Sampedro disertó sobre A Pobra como escenario de la literatura gallega, destacando la cantera de escritores y libros ambientados en ella, como “O meu bisavó” de Valle-Inclán, "Da emigración" de Antón Paz Míguez; "Arousiada" de Leonardo da Jandra; “A sombra dos teus soños” de Anxo Rei Ballesteros, “O día que Miguel Indurain pasou por Gonderande” de Carlos Mosteiro y “Laura no deserto” de Antón Riveiro Coello, "Misarela" de Rodrigo Costoya,.“O encentro da Pedra Chá” e "Viaxes dun can de palleiro” de Pere Tobaruela y “O Anxo negro” de Manuel Gago.

Este último, escritor y periodista, se encargó de guiar a los asistentes en una visita programada para este pasado domingo dentro de este ciclo y que consistió en un recorrido por el entorno de A Portela, que incluyó explicaciones en cada punto de la zona en que se detuvieron. Además, como obsequio para el público que siguió de manera presencial las pnencias de la tarde del pasado sábado, se les hizo entrega de un póster con una representación de la Ría da Arousa, con fecha de 1634, que fue recogida en "O Atlas do Rei Planeta" de Pedro Texeira, en el que aparece A Pobra do Caramiñal como puerto de referencia.