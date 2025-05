La IA y la economía circular fueron los temas de arranque en la Feria de Emprego do Barbanza en Boiro

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, inauguró ayer la II Feria de Emprego do Barbanza en el Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Espiñeira para facilitar la relación entre empresarios y personas demandantes de empleo en el municipio.



Como parte del programa, durante la mañana de ayer se presentaron dos foros de debate sobre inteligencia artificial y economía circular. El primero puso el foco en el impacto de esta tecnología a nivel laboral y social, destacando el papel de la IA como promotor de empleo, así como las oportunidades que ofrece gracias a su implementación en las empresas.



Este primer foro estuvo moderado por Jorge Teixeira, ingeniero informático, y contó con la participación de Diego Vázquez, CEO de Newmind innovatio y NM-IOT SL; Juan José Manso Carballo, fundador de GFM-Ideas; Pablo García, CEO de la Prana AI; y Pablo Fernández, secretario general de empleo de la Consellería de Emprego.



Por su parte, el foro económico destacó la reutilización de materias primas necesarias para el cuidado del entorno sostenible, nuevos productos y servicios vinculados a esta economía circular, la aparición de nuevos empleos y los retos del sistema.



Esta segunda ponencia contó con la gerente de la mancomunidad, Fátima Cachafeiro, y las intervenciones de José Manuel Fernández, subdirector de la oficina económica de Galicia del IGAPE; José Peleteiro de Ecoplas; Elena Fontán de Orixe Salgada; y Josefa de León, de Viratec.

Programa previsto para hoy

Los talleres que se llevarán a cabo en esta segunda y última jornada se centrará en las personas demandantes de empleo.



En total serán tres los talleres disponibles: ‘Orientación profesional: accións formativas para persoas desempregadas e accións formativas de formación profesional’, impartido por Recursos Galicia SL; ‘Procura activa de emprego’, impartido por Nortempo ETT; y ‘Creando mañá: como converterte no propietario da túa empresa’ de la mano de la Asociación Boirense de Empresas (ABE).



El Concello de Boiro, como promotor de estas jornadas, ha querido poner en valor el esfuerzo municipal que se emplea para la formación de empleo. “Fixemos unha forte aposta polo emprego e tamén pola formación para o emprego, dándolle vida a este centro no que hoxe se forman entre 300 e 400 persoas cada ano en habilidades orientadas ás demandas dos sectores produtivos da comarca. Os froitos desa aposta estámolos a recoller agora pois, segundo os últimos datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística, Boiro é o terceiro concello de España que máis medra en emprego no ano 2024”, señaló José Ramón.



Además, aseguró que “temos que seguir traballando para seguir liderando o emprego non so en Galicia e iso ímolo conseguir coa ampliación do polígono industrial para que se asenten novas industrias”.