ICBoiro acusa al alcalde de ser “un vago” por incumplir acuerdos adoptados por el pleno municipal

La formación política Iniciativa Cívica de Boiro (ICBoiro) acusa al alcalde de la localidad, José Ramón Romero, de “vago” y argumenta ese calificativo en sus reiterados incumplimientos de los acuerdo adoptados por el pleno de la corporación municipal, contando la mayoría de ellos con el respaldo unánime de sus integrantes. Desde dicho grupo recuerdan que o 27 de mayo del años 2020, dos agentes de la plantilla de la Policía Local, Francisco Alcalde y Alberto Alonso, lograron salvarle la vida, practicándole las maniobras de reanimación cardiopulmonar a un jardinero, que era empleado de una empresa que trabajaba para el Ayuntamiento boirense y que, en aquel momento, en que se encontraba trabajando en una vía pública de la villa, sufrió un infarto.



Representantes de ICBoiro apuntan que en junio del año siguiente se aprobó por parte del pleno municipal la condecoración de esos dos policías locales, “pero a día de hoxe, e xa transcorreron tres anos desde entonces, este Goberno local non fixo nada para condecoralos”, manifestó uno de sus dirigentes, Miguel Piqueras. Los representantes de ICBoiro califican de “tomadura de pelo” y “burla” a los ciudadanos de Boiro el hecho de que el mandatario local “incumpre” acordos plenarios y añade que los boirenses “necesitan un Goberno municipal que mire para todos e que cumpra co que se vota e se acorda nos plenos, aínda que non sexa do seu gusto”, puntualizó.



ICBoiro indica que la actitud que está mostrando el alcalde al incumplir acuerdos plenarios y, en concreto, el referido de la condecoración de los dos agentes municipales “é unha demostración da súa inquina e resentimento cos membros da Policía Local, como o demostrou coas diferencias que mantén con eles e que deixou ao corpo baixo mínimos de efectivos, quedando ser cubrir moitos turnos, principalmente polas noites e fins de semana, entre outras cuestións”, precisó Piqueras, quien agregó que también “debe ter algo contra o noso partido, que foi o propoñente desa moción e que por iso tampouco a quere cumprir”. Por otro lado. ICBoiro asegura que la situación de abandono del Ejecutivo local “vai facer que Romero pase á historia como o alcalde máis vago, mentiroso e incompetente da historia de Boiro”.