ICBoiro alerta del “lamentable estado de abandono” que presenta el parque biosaludable de Escarabote

El partido político Iniciativa Cívica de Boiro (ICBoiro), liderado por José Antonio García, sigue preocupándose por los problemas, las quejas y denuncias de los vecinos de la localidad, pese a que en este mandato no obtuvo representación en la corporación municipal. En esta ocasión, alerta del “lamentable estado de abandono” que presenta el parque biosaludable de Escarabote, del que afirma que “ten de todo menos saúde”, apuntó uno de sus integrantes, Miguel Piqueras, tras escuchar el malestar, la preocupación y las quejas que le hicieron llegar numerosos vecinos de esa zona sobre la falta de mantenimiento de los diferentes elementos que lo componen. Ese miembro de ICBoiro sostiene que esa situación “é consecuencia da total desidia do Goberno local, que só se preocupa de saír nas fotos”.



Desde ICBoiro recalcan la necesidad que tienen las personas mayores de realizar ejercicio físico para mejorar funciones como el equilibrio, la elasticidad, la movilidad y la agilidad de su cuerpo. “Parécenos lamentable e vergoñento o estado no que se atopan os aparellos biosaudables, non só porque están oxidados senón tamén pola gran cantidade de aparellos que atópanse rotos e inservibles e outros que foron arrancados por non levar a cabo o mantemento necesario”, señalaron desde la formación encabezada por José Antonio García. Los responsables políticos de Iniciativa Cívica de Boiro declararon que “sería oportuno que o alcalde boirense, José Ramón Romero, deixase a un lado o seu habitual postureo no mundo virtual das redes sociales no que vive e fora consciente da súa responsabilidad e compromiso como mandatario local e se centrase na xestión municipio e na realidade do día a día dos nosos veciños”, apuntó Miguel Piqueras.