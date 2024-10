ICBoiro demanda talleres de RCP en centros educativos con motivo del Día Mundial de la Parada Cardiorrespiratoria

Iniciativa Cívica de Boiro (ICBoiro) se suma a la celebración del Día Mundial de la Parada Cardiorrespiratoria, que se celebrará mañana, declarando que es fundamental que la sociedad esté concienciada y preparada para saber cómo actuar en estos casos. Así, le demanda al Gobierno local la impartición de charlas-talleres en los centros educativos para informar a los jóvenes sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores en situaciones de parada cardíaca, ya que está convencida de que adquiriendo esos conocimientos desde pequeños podrán emplearlos en cualquier momento, “puesto que las paradas cardiorrespiratorias no entienden de lugares, ni edades, pudiendo ocurrir en cualquier momento”, precisó.



“Saber identificar los síntomas y una rápida actuación marcan la diferencia entre la muerte y salvarle la vida a quien lo sufre, convirtiéndolo en una situación de emergencia”, destacó ICBoiro, que pone en valor la concienciación de la población sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables para tratar de prevenir enfermedades cardiovasculares, sobre todo, en edades tempranas, ya que es la principal causa de la parada cardíaca y que cada vez hay más entre jóvenes.



Uno de sus componentes, Miguel Piqueras, que destacó que las manos tienen el “magistral poder” de salvar vidas y hacen “héroes sin capa”, señaló que es necesario fomentar la cultura de la prevención y la salud cardiovascular en la sociedad, y hacer que “nuestros hijos sean parte de la red de manos que salvan vidas, porque juntos podemos salvar vidas”, subrayó Piqueras. Destacó que es necesaria la impulsión de prácticas regulares de ejercicio físico, llevar una dieta equilibrada y, sobre todo, evitar el consumo de tabaco y alcohol, convirtiendolo en medidas clave para mantener un corazón sano. “A todo eso, recalcamos la necesidad de la accesibilidad a desfibriladores en lugares públicos para actuar rápido en caso de una emergencia cardiaca. Y que no hay límite de edad para enseñar técnicas de primeros auxilios y que “está demostrado, por estadísticas, que la mayoría de paros cardíacos repentinos ocurren en el hogar”, concluyó.



ICBoiro recuerda al alcalde que cumpla el acuerdo plenario del 30 de marzo de 2023 se aprobó una moción sobre instalación de desfibriladores en diferentes lugares de la localidad -centro de día, los

centros sociales de Escarabote, Abanqueiro, Cabo de Cruz, el Club de Remo Cabo deCruz, el Pazo de Goians y los campos de fútbol de Pomar do Río, de “A Mina” en Lampón y “A Lomba” en Bealo-. y la impartición de charlas-taller en los centros educativos para informar y concienciar de la importancia de la RCP y el uso de desfibriladores en la vida diaria, de salud cardiovascular y de cardioprotección y que, a día de hoy, el Gobierno loca boirense hizo oídos sordos.