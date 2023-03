ICBoiro denuncia que el acceso a la piscina no es apto para personas con discapacidad

Iniciativa Cidadá de Boiro (ICBoiro) dio a conocer que, después de que alcalde boirense, José Ramón Romero, y la concejala de Deportes, Dores Torrado anunciasen “a bombo y platillo la reapertura de la piscina municipal, que será gratuita hasta las elecciones, y tras el desembolso de más de 600.000 euros en reparaciones”, algunos usuarios contactaron con sus representantes para denunciar la falta de accesibilidad de personas discapacitadas para poder utilizar esa instalación. “La ley es clara y reconoce que la accesibilidad a la piscina es un derecho para todas las personas, incluyendo a gente con discapacidad o que sean mayores de 70 años. Por lo tanto, el equipo de gobierno boirense reabrió la piscina municipal sin que se haya cumplido la normativa”, denunció su portavoz, Antonio García.



ICBoiro indicó que familiares de personas con discapacidad les informaron que no pudieron acceder a la piscina para disfrutar en igualdad como todos y se encontraron que la silla elevadora para introducirse en el agua aún no estaba reparada después de 3 años de espera para usarla. “De nada sirve tener baños, vestuarios o pasillos adaptados si lo principal, que es la piscina, no permite la entrada a estas personas”, dijo García, quien añadió que “esto es un ejemplo más de la incapacidad y desastrosa gestión que llevó a cabo este Gobierno, que está más preocupado por mantenerse en el sillón y las fotos que por el interés general de nuestro pueblo”.