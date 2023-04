ICBoiro denuncia que el Gobierno local incumple la obligación legal de abonar las facturas en 60 días

Iniciativa Cidadá de Boiro respondió a las críticas vertidas por el PSOE local sobre el sentido del voto en el último pleno en varios puntos, y la formación liderada por Antonio García sostiene que hace un año acordó con el alcalde “pactar” un presupuesto de interés general, “fronte ao particular coma trouxo agora de presa, mal e correndo, a pouco menos de dous meses das eleccións municipais, buscando o victimismo e culpando á oposición, cando a responsabilidade é do Goberno”. Sobre las facturas de proveedores para cuyo pago se propuso una crédito extraordinario, ICBoiro dijo que “levan case un ano nos caixóns, cando puido habelas pagado se se dedicara a trabajar e non a vivir do conto”.

El portavoz del grupo municipal y alcaldable por ICBoiro añadió que resulta fácil echarle la culpa a la oposición, pero precisó que los proveedores deben saber que el Concello tiene la obligación por ley de abonarlas nun prazo de 60 días. Añadió que esas facturas “foron entregadas fora de prazo para poder controlalas e sen os informes pertinentes, deixando á oposición nun estado de desinformación, co cal, en caso de votar a favor se podería incorrer nunha ilegalidade”, subrayó García Castro.

El líder de la formación fundada por el exalcalde Manul Velo indicó que el actuaal mandato "son catro anos perdidos, nos que a única obra inaugurada foi a da rotonda da áncora dun petroleiro pero, ollo, que unha vez máis van publicar obras virtuais. Os veciños deben estar atentos pra non perder outros catro anos máis", concluyó. Antonio García.